¡ÚºÇÂç41% OFF¡ÛEureka¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢10·î¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë
ÁÏ¶È115Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞÁÝ½üµ¡¥áー¥«ーEureka¡Ê¥æー¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤À¶ÁÝÎÏ¤È´°Á´¼«Æ°²½¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖEureka J15 Ultra¡×¤È¡¢¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¼ê·Ú¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¹â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖEureka E20 Evo Plus¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
Eureka J15 Ultra ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
ÌÌÅÝ¤ÊÁÝ½ü¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡¢Á´¼«Æ°¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
Eureka J15 Ultra¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÌÌÅÝ¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Eureka¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ScrubExtend(TM) ¿½Ì¼°¥â¥Ã¥×µ»½Ñ¤Ç¡¢ÊÉºÝ¤ä¶ù¤Î¥´¥ß¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤
J15 Ultra¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Î¶ù¤ä²È¶ñ¤ÎµÓ¼þ¤ê¤â¡¢¥â¥Ã¥×¤¬¼«Æ°¤Ç³°Â¦¤Ë¿¤Ó¤Æ·ä´Ö¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤¹¡£TUV Rheinland¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿98.95%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¨¥Ã¥¸¥«¥ÐーÎ¨¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë7N¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¿¡¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¼ê¤Ç¿¡¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
FlexiRazor(TM) ¼«Æ°ÌÓÈ±¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥Ö¥é¥·¤Î¼êÆþ¤ì¤¬ÉÔÍ×¤Ë
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÇºÇ¤âÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤¿È±¤ÎÌÓ¤Î½üµî¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¡ÖFlexiRazor(TM)¡×µ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÌ©ÅÙ¥Ö¥ìー¥É¤¬ËèÊ¬400²ó¿¶Æ°¤·¡¢¥íー¥éー¥Ö¥é¥·¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚÃÇ¡£SGSÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ò99%ºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤ä¡¢¥Ö¥é¥·¤Î¼êÆþ¤ì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê19,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥ß¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËµÛ°ú
¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Õ¥¡¥ó¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç19,000Pa¤Î°µÅÝÅª¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËµÛ°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¿¿¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¡×¤ò¼Â¸½
ÁÝ½ü¸å¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ß¤Î¼«Æ°¼ý½¸¡ÊºÇÂç75Æü´Ö¥´¥ß¼Î¤ÆÉÔÍ×¡Ë¡¢¥â¥Ã¥×¤Î²¹¿åÀö¾ô¡¢²¹É÷´¥Áç¤Þ¤Ç¤òÁ´¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£µë¿å¤«¤é¥´¥ß¼ý½¸¤Þ¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¿¿¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¡×À¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
IntelliView(TM) AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ¶ÁÝ
¥«¥á¥é¤ÈLiDAR¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÅÙ¤ÊAI¤¬¡¢150¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊªÂÎ¤äÉô²°¤Î¼ïÎà¡¢¾²ºà¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£´¥¤¤¤¿¥´¥ß¤ÈÇ¨¤ì¤¿±ø¤ì¤ò¼±ÊÌ¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤äµÛ°ú¥âー¥É¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¡£±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì½ê¤Ï¼«Æ°¤ÇÊ£¿ô²óÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ø¤ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ÇÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÌó41%¥ª¥Õ¤Î69,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Eureka E20 Evo Plus ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
¥Ñ¥ïー¤È¼ê·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë
E20 Evo Plus¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÁÝ½üÀÇ½¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê·Ú¤µ¤òµá¤á¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
10,000Pa¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÇÆü¾ï¤Î¥´¥ß¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ°ú
¼«¼Ò³«È¯¥âー¥¿ー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹10,000Pa¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ç¡¢½Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥ß¤â·Ú¡¹¤ÈµÛ°ú¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î±ü¤Î¥Û¥³¥ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤½Ð¤·¡¢¾²¤ò³Î¼Â¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
DragonClaw(TM) ¥¢¥ó¥Á¥¿¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤òËÉ»ß
ÆÈ¼«¤ÎV»ú·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖDragonClaw(TM)¡×¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤¬¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÈ±¤ÎÌÓ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¤Û¤°¤·¡¢Íí¤Þ¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°ºî¤ò°Ý»ý¤·¡¢¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¶ÁÝÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
»Â¿·¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¼°¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÉÔÍ×¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¼°¤òºÎÍÑ¡£¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥´¥ß¤ÎÎÌ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¿ôÀé±ß¤Î¥³¥¹¥È¤òÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¥â¥Ã¥×¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤Ç¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤
¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼«Æ°¤Ç10mm»ý¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÇ¨¤é¤¹¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾²¤Î¿å¿¡¤¤È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎµÛ°ú¤ò°ìÅÙ¤ÎÁÝ½ü¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÌó28%¥ª¥Õ¤Î49,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Eureka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÝ½üµ¡¥áー¥«ー¡ÖEureka¡×¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥µー¤äAI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤Î¸úÎ¨²½¤È´ÊÁÇ²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Þ¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¥¯¥êー¥ÊーÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖEASY¡×¡ÖCLEAN¡×¡ÖDONE¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
