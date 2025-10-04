TERRAMASTER クリエイター向けストレージ特別セール「プライム感謝祭先行セール」3日間限定

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

クリエイティブ業界では、映像編集者、アニメーター、フォトグラファー、グラフィックデザイナー、3Dモデラーが、日々大容量かつ高解像度の素材やプロジェクトファイルを扱っています。

大容量ストレージ、高速データアクセス、クロスデバイスでの共同作業、リモートアクセスは、効率的でスムーズなワークフローを実現するための重要な要素です。

TERRAMASTERはDAS・NAS製品を通じて、個人ユーザーから中小企業まで幅広いニーズに対応しています。

このたびのAmazon日本「プライム感謝祭先行セール(https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?channel=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB)」では、TERRAMASTERの人気製品を年間最安値でご提供いたします。ぜひお見逃しなく。

プライム感謝祭先行セール

セール概要 - Amazon-「プライム感謝祭先行セール(https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?channel=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB)」

DASシリーズ製品紹介

- 先行セール：10月4日（土）0:00 - 10月6日（月）23:59- 割引内容：最大40%OFF- 購入先：Amazon.co.jp TERRAMASTER公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/27430752-FD7B-4765-B53D-689E54A126B3?channel=A)- （※）セール内容および価格は予告なく変更となる場合があります。- （※）今回のセールでは、当社のAmazon取扱商品を年間最安値でご提供いたします。

ポータブル、高速、ハイブリッド、オールフラッシュなど、多彩なラインナップで幅広いニーズに応えます。

D1 SSD PlusD1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC) - ポータブル高速SSD（クリエイター＆個人向け）

セール価格：\18,990→\15,192 「20%OFF」

D1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC)はモバイル制作向けに設計され、個人ユーザーの写真や動画、重要ファイルの保存にも最適。外出先で動画編集や素材整理、カフェでの作業、自宅でのMac mini拡張ストレージや起動ディスクとしても活用可能。

USB4/Thunderboltで最大40Gbps転送、3GBファイルは約1秒で完了。ファンレスのフルメタルボディで静音・安定。TDAS mobileアプリで自動バックアップ対応、素材や個人データを安全に管理。

D5 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY) - HDD + NVMeハイブリッド外付けケース

セール価格：\31,990→\25,592 「20%OFF」

D5 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY)はHDDとNVMe SSDを組み合わせ、大容量と高速アクセスを両立。コールドデータの保存と重要プロジェクトの高速アクセスが可能。

USB 3.2 Gen2（10Gbps）接続により、安定した高速転送を実現。独自のRAID 2+3モードで効率的にデータ管理。静音ファンとツールレス設計で、多タスク処理も安心。

D5 Hybrid

D4-320D4-320 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZL57TZ5)- 4ベイ外付HDD ケース - データを集中管理

セール価格：\49,990→\39,992 「20%OFF」

D4-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZL57TZ5)は4ベイ搭載で、家庭や制作チームでのプロジェクト素材管理に最適。高解像度動画やアニメーション素材を集約可能。

USB 3.2 Gen2（最大10Gbps）接続で安定した高速転送を提供し、Mac/Windows/Linuxとの互換性も高い。

ホットスワップ・ツールレス設計で簡単に拡張・交換可能。

D6-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGYVDXV) - 6ベイ大容量外付HDD ケース・10Gbps

セール価格：\39,990→\31,992 「20%OFF」

D6-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGYVDXV)は大規模クリエイティブプロジェクト向けで、複数ドライブの同時読み書きが可能です。

USB 3.2 Gen2（10Gbps）接続で、Mac/Windows/Linuxシステムと互換性が高く、安定した高速転送を提供。

ホットスワップ・ツールレス設計により、拡張やドライブ交換も容易。低騒音ファンで長時間の安定運用を実現。

NAS拡張にも対応し、マルチデバイス協働環境に最適。静音設計でオフィスやスタジオでも快適。

D6-320

D4 SSDD4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H11V13) - USB4対応・最大40Gbps SSD外付け

セール価格：\49,990→\39,992 「20%OFF」

D4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H11V13)は、高性能読み書きが求められる環境向けで、4K/8K動画編集、多トラックレンダリング、ゲーム素材キャッシュに対応。

USB4およびThunderbolt 3/4/5接続により、最大3,224MB/sの高速転送を実現。

TDAS mobile(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000133530.html)アプリやTPC Backupper(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000133530.html)に対応しており、簡単に自動バックアップが可能。Mac miniの拡張ストレージ、システム起動ディスク、または高性能独立ストレージとして利用でき、プロの制作ニーズに最適。

NASシリーズ製品紹介

家庭・クリエイティブスタジオ・小規模企業向けNAS

F2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X) - 2ベイ高性能NAS

セール価格：\42,990→\34,392 「20%OFF」

F2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)は、2ベイ搭載NASで、Intel x86クアッドコアCPUと4GB RAMを備え、最大60TBのストレージと50ユーザー以上の同時アクセスをサポート。ハードウェア4K H.265デコードおよびAIスマートアルバム機能により、TNAS mobile(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000133530.html)やPCクライアントと組み合わせてローカル管理、リモートアクセス、多デバイス協働が可能。

CloudSyncクラウド同期に対応し、データの安全性と効率的なバックアップを実現。ツール不要トレイ設計と低騒音ファンで、操作性と長時間安定運用を両立。家庭や小規模スタジオでのマルチユーザー利用に最適。

F2-425

F4 SSDF4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8GRTZH4) - 4ベイオールフラッシュNAS

セール価格：\67,990→\54,392 「20%OFF」

F4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8GRTZH4)は、4つのM.2 2280 NVMe SSDスロットを搭載し、各SSD最大8TB、合計最大32TBに対応。8GB DDR5-4800MHzメモリと5Gbpsイーサネットポートを備え、家庭やクリエイティブスタジオでの高画質動画編集、レンダリング、ゲームキャッシュに最適です。

アクティブ冷却と静音ファンにより、高負荷作業でも安定・低騒音運用を実現。

ローカル同期、リモートバックアップ、クラウドスナップショットを活用した多デバイス協働も簡単です。

F8-SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDBZV6MP) -8ベイ高性能コラボレーション SSD NAS

セール価格：\134,990→\107,992 「20%OFF」

F8 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDBZV6MP)は、8基のM.2 2280 NVMe SSDスロットを搭載し、最大64TBに対応。Core i3八核プロセッサ、16GB DDR5メモリ、10GbEポートにより、大規模動画レンダリングや仮想化、高負荷データベースに最適です。

複数ユーザー同時アクセスや効率的な協働を支援し、コンパクト設計と工具不要のトレイで設置・メンテナンスも容易。TERRAMASTER Business Backup Suiteに対応し、ローカル同期、リモートバックアップ、クラウドスナップショットを活用した多デバイス連携も実現します。

F8-SSD Plus

ポータブルで高速なTDASシリーズから、多機能で信頼性の高いTNASシリーズまで、TERRAMASTER(https://www.amazon.co.jp/stores/page/27430752-FD7B-4765-B53D-689E54A126B3?channel=A)はクリエイターや企業に最適なストレージソリューションを提供します。



今回の「プライム感謝祭先行セール(https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?channel=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB)」特価セールは、用途に応じてTNASまたはTDASを選び、最適なクリエイティブ環境を整える絶好の機会です。

【会社概要】

TERRAMASTERテラマスター について

TERRAMASTERは、ネットワーク接続ストレージ（NAS）や直接接続ストレージ（DAS）など、革新的なストレージ製品を提供するプロフェッショナルブランドです。世界40カ国以上で販売されており、10年以上にわたりストレージ技術を開発。映像撮影、小規模音楽スタジオのポストプロダクション、少人数制作チーム、家庭ユーザー、中小企業、大企業まで、幅広い顧客のニーズに応えています。日本国内でも公式Amazonストアを通じて展開しており、家庭からプロフェッショナルまで幅広く利用されています。