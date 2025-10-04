final×日本テレビ「バズリズム02」のコラボレーション製品のビジュアルと詳細がついに公開！ 番組オリジナルのガイダンス音声＆効果音を搭載したヘッドホンとイヤホンに決定

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、日テレ系音楽番組「バズリズム02」（毎週金曜24:59～※各地域で放送日時は異なります）と進めてきたコラボレーションプロジェクトの製品ビジュアルを同番組内にて公開いたしました。

今回のプロジェクトで誕生したのは、finalの未発表モデル「UX1000」（近日公開）をベースとしたワイヤレスヘッドホン『UX1000 BUZZ RHYTHM version(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)』と、同じく未発表モデル「ZE300」（近日公開）をベースとした完全ワイヤレスイヤホン『ZE300 BUZZ RHYTHM version(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)』です。

番組でお馴染みのヘッドホンをモチーフにした鮮やかな赤色が目を惹くデザインに、「バズリズム LIVE」の新ロゴを採用。

また、番組MCのバカリズムさんとシンガーソングライター／ボカロPのsyudouさんにもご参加いただき、「バズリズム02」の世界観をふんだんに詰め込みました。

◎バカリズムさん「特別ガイダンスボイス」

「UX1000 BUZZ RHYTHM version」と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」両製品のガイダンスボイスは、番組MCを務めるバカリズムさんが担当。「UX1000 BUZZ RHYTHM version」には「通常ボイス ver.」を、「ZE300 BUZZ RHYTHM version」には、「ささやき声 ver.」をそれぞれ搭載。本製品でしか聴くことができないバカリズムさんのオリジナルボイスとなっております。

◎syudouさん制作「オリジナル効果音」

Bluetooth(R)接続時等の効果音は、シンガーソングライター／ボカロPのsyudouさんに特別に制作していただきました。「UX1000 BUZZ RHYTHM version」と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」で、それぞれ異なる効果音を搭載しておりますので、製品ごとの聴き比べもぜひお楽しみください。

本日より、コラボレーション製品の特設サイト(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)を開設いたしました。順次、情報をUPしてまいります。



プロジェクトもいよいよ大詰めです。本製品は、日常使いはもちろん、今年で11回目を迎える「バズリズム LIVE 2025」でもお楽しみいただけるよう準備を進めております。

コラボレーションプロジェクトの続報は、「バズリズム02」番組内で順次公開予定ですので、ぜひご覧ください。

【コラボレーション製品詳細】

https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm

◎UX1000 BUZZ RHYTHM versionUX1000 BUZZ RHYTHM version

音楽をライブのような臨場感でクリアに聴き取れるサウンドを目指して設計中。

※ベースモデルの「UX1000」の詳細は、近日公開予定です。

◎ZE300 BUZZ RHYTHM versionZE300 BUZZ RHYTHM version

イヤホン本体による高い遮音性能に加え、極小サイズの筐体では異例の「ノイズキャンセリング」を搭載。finalが長年培ってきた音響技術を活かし、聴き心地の良い柔らかさとクリアで細やかなサウンドを設計中。

※ベースモデルの「ZE300」の詳細は、近日公開予定です。

【株式会社finalについて】

finalは神奈川県川崎市にあるイヤホン、ヘッドホンの日本のブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから学生でも手の届くエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。

株式会社final HP：https://final-inc.com/

【日本テレビ系音楽番組「バズリズム02」】

日本テレビ「バズリズム02」

MC：バカリズム

進行：市來玲奈(日本テレビアナウンサー)

放送日：毎週金曜日 24:59～ ※各地域で放送日時は異なります。

番組HP：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/

エリアごとの放送日はこちら：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html

見逃し配信（TVer）：https://tver.jp/series/srvk4hzznc

【バズリズム LIVE 2025】

日程：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）

開場：16:00 / 開演:17:00（予定） 3公演共通

HP：https://buzzrhythm.live/

X：https://x.com/buzzrhythm_ntv

Instagram：https://www.instagram.com/buzzrhythm

主催:日本テレビ

企画・制作：「バズリズム 02」