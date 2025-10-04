『金曜ロードショー』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus


　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『金曜ロードショー』（(C)NTV）の配信を開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　『金曜ロードショー』（1点 100 コイン／250 円）
LINE STORE　　　https://line.me/S/sticker/31494691　




■『金曜ロードショー』とは


日本テレビ系にて毎週金曜夜９時から放送されている映画番組。「そこは、みんなとつながる映画館。」のキャッチコピーのもと、“日本全国、同じ時間に、同じ作品を、みんなで見る事の楽しさ”を発信しています。また、“思いがけない映画との出会いの場”でもあります。１９８５年１０月４日からスタートし、この１０月で番組４０周年を迎えます。



【作品情報】


作品HP　https://kinro.ntv.co.jp/


公式X　https://x.com/kinro_ntv




・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL https://m-upholdings.co.jp/




・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上