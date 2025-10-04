『金曜ロードショー』LINEスタンプ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『金曜ロードショー』（(C)NTV）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■配信はこちらにて
LINEスタンプ 『金曜ロードショー』（1点 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/31494691
■『金曜ロードショー』とは
日本テレビ系にて毎週金曜夜９時から放送されている映画番組。「そこは、みんなとつながる映画館。」のキャッチコピーのもと、“日本全国、同じ時間に、同じ作品を、みんなで見る事の楽しさ”を発信しています。また、“思いがけない映画との出会いの場”でもあります。１９８５年１０月４日からスタートし、この１０月で番組４０周年を迎えます。
【作品情報】
作品HP https://kinro.ntv.co.jp/
公式X https://x.com/kinro_ntv
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上