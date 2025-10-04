『金曜ロードショー』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『金曜ロードショー』（(C)NTV）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ 『金曜ロードショー』（1点 100 コイン／250 円）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31494691

■『金曜ロードショー』とは

日本テレビ系にて毎週金曜夜９時から放送されている映画番組。「そこは、みんなとつながる映画館。」のキャッチコピーのもと、“日本全国、同じ時間に、同じ作品を、みんなで見る事の楽しさ”を発信しています。また、“思いがけない映画との出会いの場”でもあります。１９８５年１０月４日からスタートし、この１０月で番組４０周年を迎えます。

【作品情報】

作品HP https://kinro.ntv.co.jp/

公式X https://x.com/kinro_ntv

