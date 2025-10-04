HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント開催決定記念！かつて夢中になった冒険を、今度は家族と一緒に「ドラゴンクエスト アイランド」

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、では、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』が2025年10月30日（木）に発売されることを記念したコラボイベントを2025年11月1日（水）から開催いたします。そしてこの度、コラボイベント開催に併せてご家族でのご来場をより楽しんでいただくための 「ファミリーセット券」 の発売が決定しました。

「ドラゴンクエスト アイランド」は、親世代が夢中になった冒険を、子ども世代と一緒に体験できる世界で唯一のアトラクション。今回のファミリーセット券は、ご家族におすすめの “気軽に楽しめるライトチケット＋冒険の記録コンプリートセット” の「ファミリー冒険セット」と、ドラゴンクエストファン必見の “ゴールドチケット＋冒険の記録コンプリートセット” の「伝説のファミリーゴールドセット」の2種類をご用意しました。どちらも 通常料金より10％OFF でご利用いただけるお得なセットチケットです。秋のお出かけは、家族で一緒に人生最高の冒険に出かけましょう！

■ドラゴンクエスト アイランド 秋限定2つの「ファミリーセット券」概要

利用期間：

2025年10月1日（水）～11月30日（日）

販売開始：

2025年9月30日（火）13：00より

内容：

「ドラゴンクエスト アイランド」のアトラクションを体験できる2種類のファミリーセット券（通常料金より10％OFF）を事前WEB予約限定で販売。ご家族の構成に合わせて、大人・小人の追加チケットをご購入いただく場合も10％OFFで販売いたします。

【ファミリー冒険セット】

内容：

ライトチケット（大人1名＋小人1名）＋冒険の記録コンプリートセット

料金：

6,930円～8,550円（税込）

※家族構成によって個別にライトチケットをご購入される場合も通常料金より10％OFFでご案内

チケット購入URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000044377/

※前日の23:59まで予約可能

【伝説のファミリーゴールドセット】

内容：

ゴールドチケット（大人1名＋小人1名）＋冒険の記録コンプリートセット

料金：

9,900円～11,520円（税込）

※家族構成によって個別にゴールドチケットをご購入される場合も通常料金より10％OFFでご案内

※プレミアム特典（ロトの盾バックパックセット または たまねぎキングぬいぐるみリュック）も追加購入可能

チケット購入URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000044430/

※前日の23:59まで予約可能



HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX