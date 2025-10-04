FM AICHIのクラシック専門プログラム「ダイドー おは・クラ・サタデー」 1年ぶりの恒例企画「私たちはBarにいる Part.3」放送！津島市の燻製Dining Bar「琉」にお邪魔します！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）で、毎週土曜8:00～8:30に放送中のクラシック専門プログラム「ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団」。10月11日、18日の放送では特別企画「私たちはBarにいる Part.3」をお送りします。

「私たちはBarにいる」は、2023年9月に番組10周年企画として実施し、番組開始からちょうど10年を迎えた2024年8月にPart.2を放送。そして今回、好評につきPart.3の放送が決定いたしました。パーソナリティの佐井祐里奈と、セントラル愛知交響楽団のマーシー山本教授が、FM AICHIのスタジオを飛び出し、今回も愛知県津島市の燻製Dining Bar「琉」にお邪魔し、出張収録を実施。その模様を2週に渡ってお送りします。いつものスタジオとは違う雰囲気で語られる、マーシー氏とゲストとのトークをお楽しみください。なお、今回もシークレットな特別ゲストも出演予定です。詳しくは番組を聴いてご確認下さい。

- 特別企画「私たちはBarにいる Part.3」概要

放送日時：2025年10月11日（土）18日（土） 8:00～8:30

※レギュラー放送の中で2回に渡ってオンエア

出演：佐井祐里奈、マーシー山本教授（セントラル愛知交響楽団）、シークレットゲスト

- レギュラー番組「ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団」について

FM AICHIで、毎週土曜8:00～8:30に放送中のクラシック専門プログラム。番組パーソナリティの佐井祐里奈と、セントラル愛知交響楽団のマーシー山本教授が、クラシック音楽を毎週「おもしろく」「分かりやすく」伝えるラジオ番組です。クイズコーナー「作曲者は誰だ～！？」やコンサートへの招待、学校訪問企画など、盛りだくさんでお届けしています。

番組ホームページ：https://fma.co.jp/f/prg/oha/