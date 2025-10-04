境町役場《茨城県境町》ホノルル市ノエラニ小学校が、境町でホームステイします！

茨城県境町（町長：橋本正裕）では、町立境小学校と姉妹校提携をしているハワイ州立ノエラニ小学校から児童１１名をお迎し、１０月４日（土）から８日（水）の日程で、ノエラニ小の児童たちが境町の児童生徒宅にホームステイしながら、小学校生活体験等を通して交流を行います。

この交流は、小中学生の相互交流プログラムとなっており、令和７年８月には、境町の小中学生３７名が姉妹校のアリアマヌ中学校やノエラニ小学校等で同様のプログラムを実施しています。

境町がノエラニ小学校児童を受け入れるのは、令和５年１０月に続き、今回で２回目になります。

また、交流を実施するにあたり、ノエラニ小学校児童による町長への表敬訪問及び境小学校歓迎会を実施します。

ノエラニ小学校表敬訪問

日時：令和７年１０月７日（火）午後４時から

場 所：境町役場４階 大会議室

出席者：

■境 町

橋本正裕町長、境町議会 倉持功議長、ホストファミリーほか

■ノエラニ小学校

児童１１名、ブライアン・ガスマン校長先生ほか５名

実施内容：

境小学校歓迎会

- オープニングセレモニー（片倉ゆきじ先生による三味線演奏）- 挨拶- フラダンス披露（ノエラニ小学校児童）- 記念品贈呈- 記念撮影

日時：令和７年１０月６日（月）午前９時から

場所：境小学校 体育館

出席者：

■境町

橋本正裕町長、境町議会 倉持功議長、境町立各小中学校長ほか

■ノエラニ小学校

児童１１名、ブライアン・ガスマン校長先生ほか５名

実施内容：

ノエラニ小学校との派遣・交流状況

- 歓迎のことば（ウェルカムソング）- 挨拶- プレゼント贈呈- フラダンス披露（ノエラニ小学校児童）- 歓迎演奏（境小学校児童）ホノルル→境町

令和５年

10月８日～10月11日 (３泊４日) 児童６名を受け入れ

令和７年

10月４日～10月８日 (４泊５日) 児童11名を受け入れ

境町→ホノルル

令和６年

８月25日～８月30日 (４泊６日) 児童10名を派遣

令和７年

８月24日～８月29日 (４泊６日) 児童14名を派遣

プレスの皆様へ

表敬訪問当日にノエラニ小学校児童や教員等、ハワイ関係者への質問がある場合には、１０月６日(月)までに問い合わせ先まで質問内容をご連絡ください。