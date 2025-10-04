【フジテレビ】『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』最終公演（東京）FODのPPVにて11月15日（土）18時より生配信決定！

株式会社フジテレビジョン本日10月４日（土）12時より配信チケット発売開始！https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8488/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、RIP SLYMEファンにはお馴染みのライブシリーズ「DANCE FLOOR MASSIVE（DFM）」。その、集大成ともいえる全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』のツアーファイナル・東京公演を、11月15日（土）18時より生配信することが決定しました。本日10月４日（土）12時より、PPV生配信チケットの販売がスタートしました。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービスです。

1994年に結成し、2001年に「STEPPER’S DELIGHT」でメジャーデビューを果たしたRIP SLYME。

斬新なビートと個性豊かなMC陣によるマイクリレーで独自のHIP HOPスタイルを鳴らし続け、数々のヒット曲を世に送り出してきました。２ndアルバム『TOKYO CLASSIC』のミリオンヒット、日本のHIP HOPアーティストとして史上初となる日本武道館での単独公演、そして５万人を動員した野外ライブなど、その歩みはまさに日本の音楽シーンの金字塔です。

活動休止やメンバーの脱退を経て、2022年にはRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの３人で再始動。そして2025年４月、PESとSUが正式復帰し、待望の“４MC＋１DJ”オリジナル編成がついに復活しました。

この５人での活動は、メジャーデビュー25周年を迎える2026年３月22日までの期間限定。

再結集後は、シングル「どON」のリリースやベストアルバム『GREATEST FIVE』の発売、m-floとの歴史的コラボレーション、大型フェスへの出演など、まさに“再集結イヤー”にふさわしい熱狂が続いています。

そして、その集大成ともいえる全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』が現在開催中！

なかでも「DANCE FLOOR MASSIVE（DFM）」は、ファンにとって特別な意味を持つライブシリーズ。今回“FINAL”と銘打たれたこのツアーは、オリジナルメンバーでのツアーとして、多くの注目を集めています。

FODでは、この貴重なツアーファイナル・東京公演（11月15日・土曜）の模様をPPVで生配信！

RIP SLYMEの“すべて”が詰まった、この祝祭をお楽しみください。

◇ 配信概要

■タイトル：『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』

■配信日時：生配信：11月15日（土）17時配信開始／18時開演予定

アーカイブ配信：準備整い次第～11月24日（月）23時59分まで

※本公演は「追っかけ再生」には対応しておりません。

※本公演視聴チケットをご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信のいずれもご視聴いただけます。

■出 演 者 ：RIP SLYME

■販売期間：10月４日（土）12時～11月24日（月）21時まで

※チケット販売期間とアーカイブ配信視聴期間は異なるので、ご注意ください。

■販売価格：4,500円 （税込）、4,091コイン

※コース会員の方はコインでの購入となります

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8488/（FOD配信ページ）

