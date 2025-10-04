Reeluが、対応エリアを国内19都市・9空港に拡大 ～全国主要都市・空港でインバウンド対応人材を供給開始～

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都、代表取締役CEO：今野珠優）は、多言語対応人材マッチングサービスReeluの対応エリアを、国内19都市・9空港へ拡大したことをお知らせいたします。これにより、観光・交通・MICE・小売など幅広い現場で、日本語・英語・韓国語・スペイン語・フランス語・中国語（簡体字／繁体字）に対応できる人材のマッチングが、全国主要都市および空港で可能となります。

◼︎背景

訪日外国人旅行者数は回復基調にあり、2025年8月には約342万人と、8月として初めて300万人を突破しました（日本政府観光局［JNTO］発表リンク(https://www.jnto.go.jp/news/press/20250917_monthly.html)）。政府は2030年までに年間6,000万人、消費額15兆円を目標に掲げています。

一方で、主要都市や空港では「到着直後からの案内」「観光地での多言語ガイド」「展示会・ビジネス通訳」など、多様な場面で人材不足が深刻化しています。旅行者のニーズは英語・中国語・韓国語を中心に拡大し、近年ではスペイン語・フランス語などの需要も増えています。

こうした状況を背景に、ガイド経験者や通訳案内士資格を持つ人材が多数登録されているReeluは、全国規模で即応できる体制を強化しました。これにより、観光・交通・MICE現場において質の高いサービスを安定的に提供し、日本のインバウンド需要拡大を支える基盤を整備しています。

◼︎対応エリア

・都市（19都市）

東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、石川、長野、愛知、静岡、大阪、兵庫、京都、奈良、広島、福岡、札幌、那覇

・空港（9空港）

羽田空港、成田空港、中部国際空港、関西国際空港、伊丹空港、神戸空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港

■登録者属性

Reeluに登録する人材は、以下のような多様なバックグラウンドを持っています。単なる言語対応にとどまらず、専門性・接遇力・文化理解力を備えた人材を現場ニーズに応じてマッチング可能です。

■ Reelu独自の教育制度と認定制度

- ガイド経験者- - 国内の観光地での案内経験を持つ- - 旅行会社・ランドオペレーター依頼ツアーの実務経験あり- 通訳案内士（国家資格保有者）- - 英語・中国語などの通訳案内士資格保持者- - 日帰りツアーのみならず宿泊を伴う期間の業務経験あり- ホスピタリティ経験者- - 接客・販売・ホテルなどの経験を持つ人材- - 観光客に安心感を与える高い接遇力- 海外留学経験者や、外国籍人材- - 外国語学部出身や留学経験者- - 観光や国際交流に関心を持ち、柔軟に活動可能

Reeluでは、登録人材の質を確保するために独自の教育・認定制度を導入しています。

◼︎実績事例

■問い合わせはこちらから

- 業務マニュアル配布・テスト認定制度事前に業務マニュアルを配布し、週に10回頻度にて現場で試験を実施。弊社独自の審査基準により、言語力とサービス接遇力を客観的に評価しております。- 認定ランク制度（ブロンズ／シルバー／ゴールドの3段階）語学力、サービス力、現場経験を総合的に判定。高ランクを認定された人材はVIP顧客や専門性の高い現場にマッチングさせていただいております。- 合格率30％の厳格な基準厳しい審査を通過した人材のみが従事可能とする業務もあります。あえて厳しい要件を設定することで、初回から9割以上のワーカーが★5評価を獲得する高品質なサービスを実現しています。- 空港でのVIPアテンド（全国9空港）主に欧米豪から来日したVIPを対象に、到着からホテルまでの専用送迎を英語・中国語対応ガイドがサポート。入国手続きの補助から移動中の通訳まで一貫して対応し、スムーズな受け入れを実現しております。- 歴史観光ツアーガイド（全国19都市）通訳案内士資格者または弊社独自のテストを合格したガイドが旅行客グループを案内。寺社仏閣の歴史背景を外国語で解説したり、写真撮影スポットでの撮影補助、アクティビティの同行等を実施。参加者から高評価レビューを獲得しております。- 展示会・MICE通訳（東京ビッグサイト等の大規模会場）国際展示会に出展する日本企業のブースで、多言語通訳スタッフをマッチング。来場者対応や商談サポートを行い、出展企業から「商談機会を大幅に拡大できた」と評価いただいております。- 高単価商品の販売（主に百貨店）ラグジュアリーブランドのPOPUPにて、中国語・英語対応スタッフをマッチングさせていただきました。外国人顧客への商品説明・販売サポートを行い、通常より高い購買単価を実現。

▼Reeluへのお問い合わせはこちらから（※営業目的でのお問い合わせはご遠慮願います）：https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9

■株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優より

日本を訪れる外国人旅行者は年々増え、全国の観光地や空港で多言語対応の必要性がますます高まっています。今回の対応エリア拡大は、現場の“人材不足”という課題を解決すると同時に、日本各地の魅力を安心して楽しんでいただくための基盤づくりです。

私たちは、ガイド経験者や通訳案内士を中心とした人材ネットワークに加え、独自の教育・認定制度を通じて、質の高いサービスを担保してきました。今後も、観光だけでなく、ビジネス、医療、高単価小売など幅広い領域で日本の“おもてなし”を支える存在として成長していきたいと考えています。

■ 会社概要

- 商号：株式会Reelu- 代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）- 本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F- 設立年月：2022年4月- 資本金：38,497,600円（資本準備金含む）- 事業内容：多言語対応スポットワークサービス「Reeluバイト」- ホームページURL：https://corporate.reelu.jp/