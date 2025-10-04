【恵比寿チーズタバーンカシーナ】オープン8周年記念！プライムビーフ ハラミステーキを特別価格1,000円（税込）にて販売致します。
プライムビーフ ハラミステーキ トリュフマッシュポテトを特別価格1,000円にて販売
この度、Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーン カシーナ）は、皆さまからの温かいご支援によりオープン8周年を迎えることとなりました。これまでのご厚情に心より感謝申し上げます。
節目となる8周年を記念し、感謝の気持ちを込めて特別フェアを開催いたします。
「プライムビーフ ハラミステーキ トリュフマッシュポテト」を、期間限定にて特別価格1,000円（税込）でご提供いたします。厳選したプライムビーフを丁寧に焼き上げ、肉本来の旨みと香ばしさを引き出した自慢の逸品です。
多くのお客様に支えられた8年間への感謝とともに、これからも「チーズとワインのマリアージュをたのしむ特別な時間」をお届けしてまいります。この機会にぜひ、特別な一皿をご堪能ください。
＜キャンペーン概要＞
■商品名：プライムビーフ ハラミステーキ トリュフマッシュポテト
■販売価格：1,000円（税込）
■キャンペーン期間：2025年10月6日(月）から10月31日（金）まで
■販売時間：ディナータイムのみ
※数量限定のためご用意できない場合もございます。
※ご予約は不要
キャンペーン詳細はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/dtlmenu/
10月6日からアラカルト大幅リニューアル！
10月6日（月）よりディナーアラカルト大幅リニューアル致します。
旬の食材をふんだんに使った料理とナチュラルワインをお楽しみください。
ナチュラルワイングラス販売すべて50％OFFキャンペーンも同時開催中です。
●小皿料理
焼きたてフォカッチャとミニチーズフォンデュ 880円
マグロのコンフィとアンチョビ・ケッパーのポテトサラダ 660円
白アワビ茸と黒舞茸のフリット 770円
ヤリイカとラディッキオのソテー 洋からしビネグレッドの風味 990円
大山鶏白レバーのベネチア風コンフィ 880円
ゴルゴンゾーラDOPのムースとオレンジ蜂蜜 880円
揚げニョッキのチーズ焼き 770円
ローズマリー＆チーズ フライドポテト 880円
茨城県産カリフラワーの窯焼き・バーニャカウダソース 880円
●前菜・サラダ
農園野菜のグリーンサラダ 1540円
焼きカマンベールチーズのフリルシーザーサラダ 1760円
イタリア産水牛モッツァレラと生ハム 1650円
本日鮮魚のカルパッチョ 1760円
本マグロの中トロのカルパッチョ 2310円
米沢牛の炙りカルパッチョ 1980円
大海老と本日野菜のラクレット 2420円
もちエビとジャンボなめこのアヒージョ 1760円
九十九里浜・小ハマグリの白ワイン蒸し 1760円
大分県”蘭王”たまごのオープンオムレツ シラスマリネ乗せ 1540円
●パスタ・ピッツァ
トリュフと熟成ベーコンの“キタッラ”カルボナーラ ピアーヴェチーズ 3190円
リコッタとフルーツトマトのアラビアータ “生リングイネ” 2090円
ヤリイカとカラスミのペペロンチーノ “生スパゲッティーニ” 2090円
仔羊のラグーとホワイトマッシュルーム “カサレッチェ” 2090円
いくらのクリームリゾット 3190円
ダブルクワトロフォルマッジピッツァ 2640円
グアンチャーレ・バジル・モッツァレラチーズのトマトピッツァ 2200円
ズワイガニと“ピーぺリガーテ”のチーズグラタン 2200円
●肉料理
山形県産米沢豚肩ロースのグリル 2640円
黒毛和牛ハツのタリアータ 2860円
黒毛和牛モモ肉のグリル 3520円
褐毛和牛（あかうし）フィレ肉のロースト 4620円
ソルトブッシュオーガニック仔羊 ロースト 3850円
カシーナの看板メニュー【炎のチーズパスタ】とは
Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）の一番人気商品【炎のチーズパスタ】はピアーヴェチーズというイタリア産チーズを塊の中で仕上げるパスタです。
お客様の目の前で仕上げを行っていきます。
ピアーヴェチーズというイタリアのハードタイプのチーズをまるごと使用します。パスタを投入する前にチーズをあたため溶かします。
フランベの火が消えたところでタイミングよくキッチンからゆでたてのパスタをチーズの中に投入します。
手早くチーズと絡めて濃厚に仕上げていきます。お皿にもつけ完成です。
【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】
【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】

清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン木の温かみが感じられる店内で、前菜からデザートに至るまでとことんチーズにこだわったお料理の数々をお召し上がりいただけます。陽の差し込むカフェ感覚のランチタイムが一変して、ディナータイムは落ち着いた雰囲気に変わります。ご友人とのお食事や、デート、誕生日のお祝いでのお食事でぜひご利用ください。
〈店舗概要〉
■店舗名 ： Cheese Tavern CASCINA （チーズ タバーン カシーナ）
■ジャンル： イタリアンレストラン
■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/
■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル1F
■電話番号： 03-6412-7905
■営業時間： 平日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /
ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）
土日祝日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /
ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）
■席数 ： 45席
■サービス料・チャージ： ディナータイムのみサービス料10％
■定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）
■店舗面積： 50坪
■平均予算： ランチ 2,500円、 ディナー 7,000円
＜株式会社Edge 会社概要＞
株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。
■会社名 ：株式会社Edge (エッジ)
■所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 エビスツイン仁平ビル501号室
■電話番号：03-6412-7964
■代表者 ：代表取締役社長 高田 賢介
■事業内容：外食における店舗の企画 飲食店の経営及び飲食店運営の受託 飲食店経営指導 酒類、たばこ類の販売 新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育及び指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査
■設立 ：2001年8月
■URL ：http://www.ed-ge.co.jp/index.html