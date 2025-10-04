【阪神梅田本店】全国各地のおいしいものが集まる「うまいもんみっけ」が1階に移転・拡大オープン！

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 １階 「うまいもんみっけ」移転・拡大オープン

■10月4日(土)から営業スタート

阪神梅田本店は、11月に向けて1階フロアの大部分を『全国各地のグルメが揃うローカルフードの聖地』としてリニューアルいたします。

その中でも目玉の一つとなるのが、今回オープンする「うまいもんみっけ」。ご飯のおともや調味料をはじめ、全国のこだわりローカルフードが人気の売場です。

このたび、地下1階から1階への移転を機に約1.5倍に面積を拡大し、従来から好評のご当地冷凍餃子に加え、専門店クオリティで人気が高まる冷凍麺コーナーを拡充。名古屋のきしめんやナポリタン、富山のブラックラーメンに沖縄そばまで約50種が勢ぞろいいたします。

さらにオープンにあわせて開発した「グリル梵」のハンバーガーをはじめとする特別な限定品もご用意。魅力的な売場に生まれ変わる「うまいもんみっけ」にぜひご期待ください。

面積が約1.5倍に、商品ラインアップもパワーアップする「うまいもんみっけ」

あの一日約1,000個売れることもある「大阪名物”とん蝶”」が、巾着袋になった！！

【10月４日(土)→10日（金）】

小腹満たしから球場観戦のおともなど、様々シチュエーションで気軽に食べられると人気のとん蝶。根強いファンがいるこの懐かしさを感じる可愛いパッケージを、なんと巾着袋に。大阪名物”とん蝶”１個をセットにして販売いたします。

期間、数量限定ですので、とん蝶ファンはぜひ手に入れたいはず！

「御菓子司 絹笠」巾着とん蝶（1個)1,485円 ※とん蝶１個セット【10月４日(土)→10日(金)】＜各日限定200＞※お一人さま3個まで

さらに秋限定の栗バージョンとん蝶も登場！

今年も大阪名物“とん蝶”の栗バージョンが登場！もっちりしたおこわに、やさしい栗の甘さが引き立ちます。

「御菓子司 絹笠」栗とん蝶（1個）702円〈各日限定数100〉【10月1日（水）→21日（火）の期間限定販売】

全国各地の麺が揃う「麺みっけ」がパワーアップ！

1階からの移転を機に、専門店クオリティで人気が高まる冷凍麺コーナー「麺みっけ」をパワーアップします。名古屋のきしめんやナポリタン、富山のブラックラーメンに沖縄そばまで約50種が勢ぞろい。

その中のほんの一部をご紹介します。

〇京都「中華そば専門 珍遊」中華そば＜冷凍＞（1食）1,080円

鶏白湯背脂系京都ラーメンの源流。濃厚なスープは見た目こってり、後味さっぱり！

〇鹿児島「みよし家」鹿児島ラーメン＜冷凍＞（1食）810円

あっさりとしてスープにつるつるもちもちの麺は後をひくおいしさです。

さらにそのほかの冷凍商品もパワーアップ！

定評のある餃子や麺以外にも、ローカルフードの冷凍商品コーナーがパワーアップします。

〇長野「酒楽」松本骨付き山賊焼き＜冷凍＞（450g）1,501円

中信地方で親しまれている冷凍の長野山賊焼き(冷凍でレンジで簡単調理)のようなローカルフードもパワーアップして品揃えいたします！

移転拡大により魅力がアップした「うまいもんみっけ」に、ぜひご注目ください！