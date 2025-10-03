圧倒的な反響をいただいております！！業界大手も利用中。　　　【人材ビジネス会社へ朗報！】求職者のシェアリングサービスを展開中

こんなことでお困りの人材ビジネス会社様に！

外国人人材（特定技能人材）を活用してみたい・・・そうお考えの企業様はたくさんあります。

半面、本当に望むような人材が来てくれるのか？日本語は通じるだろうか？日本の生活様式や会社に

馴染んでくれるだろうか？といった不安もお持ちになっています。そういった不安を解消できる仕組みがメイクワンにはあります！

この様なお悩みありませんか？

・日本国内で外国人労働者（特定技能）が集められない

・お取引先様からのオーダーが「国内在住者」に変化しつつある

・お取引先様が求める即戦力人材をすぐに集められない

・転職・退職した特定技能人材の早期入れ替えができない・時間がかかる

・海外から招聘だと、お取引先様への請求額が高額となり取引に繋がらなくて困ってる

・派遣事業だけで運営しているが特定技能も事業部として検討している

私たちメイクワンは人材ビジネス会社様のお困りごとを必ず解決いたします！

ついに全国対応可能になりました！ 紹介動画はこちら(https://www.facebook.com/reel/718211721272271)

理由その1：なぜメイクワンは国内人材を獲得できるのか？

メイクワンは自社SNSスタジオを活用し、国内在住の優れた外国人材を即時に紹介する仕組みを構築しています。15年以上かけて育てた総フォロワー75万人のメイクワンのSNSを利用することで、求人情報を迅速に全国の外国人材に配信でき、採用のタイミングを逃すことなく、貴社に必要な人材を最短・最速でオーダー数の２～３倍の人材を即戦力としてご紹介します。

理由その２：なぜ費用が抑えられるのか？

国内在住の外国人材を対象とするため、海外から呼ぶより費用が1/3程度に抑えられます。

採用広告掲載費も発生しないため紹介から採用まで何度も面接を繰り返すことが可能です。

理由その３：なぜ日本語がうまい人材が紹介できるのか？

企業様が納得する日本語レベル人材を選べる仕組みとなっています。

そのためミスマッチを大きく削減し企業様が抱える言語の壁を解消します。

【選べる！！】早い・安い・（日本語が）上手い外国人材をご紹介

ボリュームとスピード人材紹介：メイクワンのSNSスタジオを通じて、国内から即戦力となる人材を最短1ヶ月で採用可能。

低コストでの人材紹介： 国内在住の外国人材をのみ紹介するため、採用コストは海外からの人材紹介の1/3に抑えられます。

日本語能力の高い人材： 日本国内で就労している日本語が優れた人材のみをご紹介し、企業様が抱える言語の壁を解消します。

メイクワンのSNSは、総フォロワー75万人以上を誇り、就労を希望する外国人転職希望者が多数フォローしています。このSNSを活用することで、迅速かつ広範囲に求人情報を発信でき、業界内での競争優位性を確保することが可能です。

メイクワンの唯一無二の特徴

即戦力人材の提供： 特定技能、技術・人文知識・国際業務（技人国）、技能実習修了予定者、

留学生、新卒予定者等、即戦力の外国人材を紹介。特定技能16分野・技人国人材を業界別に必要な人材を提供します。

永住者・定住者については受け入れ企業様での直接雇用（正社員雇用）でのご紹介を前提とし、紹介料は技人国と同様です。

派遣法に基づき二重派遣に該当するご紹介は承ることができません。

スピーディーな採用： 求人から紹介までのスピードが早く、最短1ヶ月で入社まで進めます。

人材ビジネス会社様へ

国内で特定技能人材を集められないとお困りの人材紹介会社様に向けて、メイクワンは、自社SNSスタジオを活用した、国内在住の即戦力となる人材をご紹介いたします。メイクワンのネットワークを活用することで、採用までの時間を大幅に短縮し、企業の人材ニーズに迅速に応えることができます。

今後の展開

メイクワンは、特定技能の対象が拡大する自動車部品製造分野を含め、これまでハードルの高かった自動車運送業など、さまざまな業界の人材紹介を今後さらに強化していく予定です。これにより、今後ますます需要が高まる外国人材市場において、企業様の人材不足を解消し、成長に貢献します。

←パンフレットPDF

【ご利用実績】

当社は以下のように、多様な業種のお客様との実績がございます。

・人材紹介会社様

・組合様

・全国の銀行様

・士業事務所様

より詳しい情報は、パンフレットにまとめております。

左のQRまたはリンク(https://drive.google.com/file/d/15VpotPrOZqGLm1uPRvWSFe1iI0dgalsK/view?usp=sharing)からぜひご覧ください。

【お問い合わせ】

お問い合わせフォームのリンクはこちら(https://x.gd/WqNHA)



