《最大40% OFF》Amazon プライム感謝祭先行セール10月4日（土）より開催！100点以上のTP-Link製品でセール実施中

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、2025年10月4日（土）より開催中の「Amazon プライム感謝祭先行セール」および10月7日（火）からの「Amazon プライム感謝祭」において、Wi-Fi 7ルーターやスマートカメラ、スマートホーム機器など人気製品を最大40% OFFの特別価格で提供いたします。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください。

■Amazon プライム感謝祭・先行セールでTP-Link製品が最大40％ OFFに

いよいよ始まった今年のAmazon プライム感謝祭先行セール。先行セールは10月4日（土）から、プライム感謝祭は10月7日（火）から10日（金）まで開催されます。

TP-Linkでは、最新のWi-Fi 7ルーターや話題のスマートホーム製品など、人気アイテムが最大40% OFFに。プライム会員限定のビッグチャンスをお見逃しなく！

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/D2B3B9F9-FE37-4A93-8449-43DAFC8C03D0?channel=1004pr1

■最新規格Wi-Fi 7ルーターがお値打ち価格に

10Gbpsポート搭載のWi-Fi 7ルーター「Archer BE450」、エントリーモデルの「Archer BE220」、ハイエンドゲーミングルーター「Archer GE800」など、多数のWi-Fiルーターがお得な価格で登場。この機会に、ご自宅のネットワーク環境を見直してみてはいかがですか？

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/1DF44DFF-8248-419D-8BF4-8B1FD3D0113B?channel=1004pr2

■人気No.1見守りカメラもセール対象に

国内シェアNo.1*のネットワークカメラ「Tapo」シリーズも、先行セール・プライム感謝祭に登場します。セキュリティ対策やお子様・ペットの見守りとして幅広く活用できるネットワークカメラを、この機会にお試しください。

*BCNランキングPCカメラ部門（全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ 2,386 店のPOS実売統計 集計対象期間： 2024年1月～12月）

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/CADF07B5-329D-4E1B-88E7-3C87CC677FEC?channel=1004pr3

■注目製品（一部）

【Wi-Fi製品】

- BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7ルーター「Archer BE220(https://amzn.to/46Vvno5)」- BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE230(https://amzn.to/48ohCzF)」- BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22(2-pack)(https://amzn.to/3Ko5uoe)」- BE19000 トライバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE800(https://amzn.to/46FzeV0)」- 300Mbps LTE-Advanced対応モバイルWi-Fiルーター「M7450/A(https://amzn.to/4nNVgMc)」- BE9300 トライバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE9300(2-pack)(https://amzn.to/48K5yIO)」

【ネットワークカメラ】

- 4Kソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C460 KIT(https://amzn.to/3KKQvEP)」- Tapo 4K パンチルトスマートAI ネットワークカメラ「Tapo C260/A(https://amzn.to/46JqVaE)」

【Tapo スマートホーム製品】

- スマートリモコン＆ハブ「Tapo H110C(https://amzn.to/3InXHpT)」- カメラ付きスマートドアホンキット「Tapo D235(https://amzn.to/3KsekkI)」

その他にも、多数のTP-Link製品がセール対象となる予定です。詳細はAmazon プライム感謝祭特設ページにて順次公開いたします。

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/D2B3B9F9-FE37-4A93-8449-43DAFC8C03D0?channel=1004pr1

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に本社をシンガポールから米国カリフォルニア州アーバインへ移転しました。

詳細はこちら：https://www.tp-link.com/jp/press/news/21158/