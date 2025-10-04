【線上日語會話 NativeCamp】公開 2025年9月講師排行榜！ / 【外国人向けオンライン日本語会話】2025年9月の講師ランキングを公開！

株式会社ネイティブキャンプ

由 Native Camp 株式會社（總公司：東京都澀谷區，代表董事社長：谷川國洋）所提供的線上日語會話服務 「Native Camp Japanese」，現已正式公布 2025年9月的講師排行榜。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたび、このたび、2025年9月の講師ランキングを公開いたしました。

佇 Native Camp Japanese，無論佗位、隨時隨地、無次數限制，攏可以免預約上日本話線頂課程。

我們在此公告，Native Camp Japanese 已公開 2025年9月度講師排行榜（依各類別分類）。

排行榜是根據以下三項指標整理而成：

評價排行榜 / Rating Order

預約數排行榜 / By reservation number

授課數排行榜 / By number of lessons

歡迎參考這些排行榜，作為選擇講師的依據！

(1) 評價排行榜 / Rating Order

依據學員給予的高評價所排定的講師排名：

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=rate&pagination=1&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=rate&pagination=1&period=2025-09-16)

(2) 預約數排行榜 / By reservation number

依據9月份學員預約次數所排定的講師排名：

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=reserve&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=reserve&period=2025-09-16)

(3) 授課數排行榜 / By number of lessons

列出9月份授課次數最多的講師名單：

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=lesson&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=lesson&period=2025-09-16)

【多元專業、經驗豐富的講師陣容】

在 Native Camp Japanese，我們擁有各種背景與專業能力的講師，能依照每位學習者的需求提供最合適的教學服務：

・擁有日語教師資格的專業講師

・有海外教學經驗的講師

・可使用學習者母語（如英語、中文、韓語等）授課的講師

・自身也具備外語學習經驗，能以學習者的角度給予協助的講師

在 Native Camp Japanese，我們重視每位講師的專業與個人特質，致力於提供有趣、有效的 1 對 1 日語課程，讓學習變得更輕鬆！

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得1500元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 1500 元台幣的金幣。

活動期間：2025年10月1日（三）00:00 ～ 2025年10月31日（五）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw(https://ja.nativecamp.net/zh-tw)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、Native Camp Japaneseでは、2025年9月の講師ランキングをカテゴリー別に公開いたしました。ランキングは、以下の3つの指標に基づいて作成されています。

(1) 評価ランキング / Rating Order

(2) 予約数ランキング / By reservation number

(3) レッスン数ランキング / By number of lessons

レッスン提供数講師を選ぶ際の参考として、ぜひご活用ください。

(1) 評価ランキング / Rating Order

ユーザーから高評価を得た講師のランキングです。

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=rate&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=rate&period=2025-09-16)

(2)予約数ランキング / By reservation number

ユーザーからのレッスン予約数に基づいたランキングです。

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=reserve&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=reserve&period=2025-09-16)

(3)レッスン数ランキング / By number of lessons

9月中に多くのレッスンを提供した講師の一覧です。

https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=lesson&period=2025-09-16(https://ja.nativecamp.net/ranking?sort=lesson&period=2025-09-16)

【幅広いスキルと経験を持つ講師陣】

Native Camp Japaneseには、学習者一人ひとりのニーズに応えるため、以下のような多彩な講師陣が在籍しています。

・日本語教師資格を持つプロフェッショナル講師

・海外での指導経験を持つ講師

・英語・中国語・韓国語など、学習者の母語で指導が可能な講師

・自身も外国語学習の経験があり、学習者の視点に立ったサポートができる講師

Native Camp Japaneseでは、講師一人ひとりが持つ専門性と個性を活かし、楽しみながら学べるマンツーマンレッスンを提供しています。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼント！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2025年10月1日（水）00:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

