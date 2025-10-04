【坂角】名古屋タカシマヤ「魅惑のパンフェスタ」に話題の「BANKAKU KITCHEN」が初出店！

株式会社坂角総本舖「魅惑のパンフェスタ」催事場の「BANKAKU KITCHEN」デザインイメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）が昨年名古屋市東区に実店舗をオープンした「BANKAKU KITCHEN（バンカクキッチン）」が、2025年10月9日（木）～14日（火）までの期間、名古屋駅のジェイアール名古屋タカシマヤで開催の「開店25周年記念 魅惑のパンフェスタ」に、初出店いたします。

人気メニュー「〈焼き〉海老カレーパン」「海老カツサンド[プレーン]」に加えて、「海老カツサンド[タルタル]」「海老カツサンド[味噌]」の2品の新商品を、会場限定で先行販売いたします。

個性あふれる2種のソースが、坂角こだわりのプリプリ食感な海老カツと相性バツグン。定番商品であるシンプルなソース味の「海老カツサンド[プレーン]」との食べ比べもおススメです。

【メニューご紹介】

海老カツサンド[タルタル]■海老カツサンド[タルタル] new!

価格：594円（税込）/1個

特徴：熟成卵黄の濃厚なコクと旨み、ゴロゴロ卵とシャキシャキ玉ねぎが海老カツにベストマッチ！

海老カツサンド[味噌]■海老カツサンド[味噌] new!

価格：594円（税込）/1個

特徴：名古屋好み「赤だし味噌」の風味としょうがの香りが絶妙バランス。海老を引き立てる味噌カツ風！

海老カツサンド[プレーン]■海老カツサンド[プレーン]

価格：540円（税込）/1個、1,080円（税込）/2個 ※箱入り

特徴：サクッと衣にぎゅっと詰まった、海老の身と帆立の旨みをこだわりの一等小麦粉食パンでサンド！

〈焼き〉海老カレーパン■〈焼き〉海老カレーパン

価格：378円（税込）/1個、1,242円（税込）/3個 ※箱入り

特徴：「BANKAKU KITCHEN」一番の人気メニュー。海老たっぷりの旨みを封じ込め、風味豊かな国産小麦フォカッチャで焼き上げてモチモチ美味！

BANKAKU KITCHENオリジナルエコバッグ■エコバッグ付 お試しセット

価格：2,376円（税込）

内容：〈焼き〉海老カレーパン×1個、海老カツサンド[プレーン]×1個、B.sable(ベー・サブレ)[プレーン/塩]5枚入×1箱、B.sable(ベー・サブレ)[オニオン]5枚入×1箱、BANKAKU KITCHENオリジナルエコバッグ×1枚

開店25周年記念「魅惑のパンフェスタ」

開店25周年記念「魅惑のパンフェスタ」について

場所 ：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場

開催期間：2025年10月9日（木）～14日（火）

営業時間：10：00～20：00 ※最終日は17：00閉場

イベント概要：ライブ感満載で楽しめる催事ならではの出来立てパンから、世界各国で愛され続けるパン、秋の食材をふんだんに使ったスウィーツパンまで、多彩なラインアップを取り揃えます。

BANKAKU KITCHEN

「BANKAKU KITCHEN」のあゆみ

名古屋栄のLACHICで2021年に期間限定開催し、初めて「海老せんべい」ではなく、海老の専門家として「海老を使ったフードメニュー」を販売。翌年からジェイアール名古屋タカシマヤで期間限定販売を累計5回開催し、メニューを見直し・改良を重ねました。2024年10月17日に、創業135周年事業のひとつとして、東区に初の常設店「BANKAKU KITCHEN葵店」をオープンいたしました。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業136周年を迎えました。