「サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson」にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2025年11月15日（土）・16日（日）に千葉県千葉市美浜区・幕張メッセで開催される「サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson」にて、昨年に引き続き公式駐車場の運営を行うことが決定しました。

会場徒歩圏内の駐車場をアキッパにて「有料・事前予約制」として貸し出すことで、来場者の利便性向上と混雑緩和に貢献します。さらに今年は駐車場の予約者限定で「氣志團万博2025×アキッパ オリジナルステッカー」をプレゼントします。

公式駐車場の予約受付は10月4日（土）10:00より開始しています。

詳細は以下の特設ページをご確認ください。

氣志團万博2025 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/kishidanbanpaku/(https://www.akippa.com/kishidanbanpaku/)

氣志團万博は氣志團が主催する大型音楽フェスで、ジャンルを超えた豪華アーティストが集結し、熱狂的な盛り上がりを見せるイベントとして毎年注目を集めています。2025年も幕張メッセを舞台に、世代を問わず多くの来場者が訪れることが見込まれています。

幕張メッセ周辺は公共交通機関でのアクセスが便利である一方で、グッズの購入等で荷物が多くなる傾向があり、車での来場を希望する方が少なくありません。

そこで誰もが多様なアクセス手段を選択できるよう、昨年に続き今年もアキッパが公式駐車場を「有料・事前予約制」で運営することが決定しました。

事前に駐車場を予約することで、来場者は当日の駐車場探しの不安なくスムーズに来場できます。また、うろつき運転の減少や会場周辺の交通混雑緩和にもつながります。

さらに今年は公式駐車場の予約者限定で「氣志團万博2025×アキッパ オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。ステッカー配布を通じて、フェスとあわせて現地での駐車体験も楽しんでいただけることを目指します。

アキッパはこれまでに「LuckyFes」「ジゴロック」「SWEET LOVE SHOWER（ラブシャ）」など、全国各地の大型音楽フェスで公式駐車場を運営し、安心で快適なアクセス環境づくりをサポートしてきました。（※）その実績を踏まえ、氣志團万博でも円滑な来場環境の実現に取り組みます。

■公式駐車場について

予約開始日時：

2025年10月4日（土）10:00～

利用可能日：

2025年11月15日（土）・16日（日）

利用時間：

7:30～22:00

オリジナルステッカーについて：

駐車場を予約・来場された方に1予約につき、15日（土）・16日（日）それぞれいずれかを1枚プレゼントいたします。

※ 入庫時に駐車券を確認のうえ、配布いたします。

※ 本ステッカーは転売禁止です。

公式駐車場の予約・詳細は以下をご確認ください。

※駐車場は先着順となります。

※公式駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

駐車券の購入方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2、有料駐車場を予約

ご希望の公式駐車場と利用日を選択し、決済して購入します。

3、駐車場を使う

それぞれの指定ルートでご来場ください。ご来場の際は駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示をお願いします。

■「サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson」概要

日程：

2025年11月15日（土）、16日（日）

場所：

幕張メッセ国際展示場 9～11ホール（千葉県千葉市美浜区）

公式HP：

http://www.kishidanbanpaku.com

主催：

オフィス男闘呼塾エンターテインメント

出演アーティスト：

※50音順・敬称略

【11月15日（土）】

ASKA / 打首獄門同好会 / 岡崎体育 / OKAMOTO'S / 氣志團 / クリープハイプ / 聖飢魔II 7ORDER / 10-FEET / 20th Century / 細川たかし / ももいろクローバーZ

柳家睦 ＆ THE RATBONES / ヤングスキニー / ROTTENGRAFFTY

【11月16日（日）】

アイナ・ジ・エンド / 秋山竜次(ロバート) / 氣志團 / 君島大空 合奏形態

ゴールデンボンバー / ジュースごくごく倶楽部 / 私立恵比寿中学

-真天地開闢集団-ジグザグ / 超ときめき(ハート)宣伝部 / DJダイノジ / Dragon Ash / NEWS

BUCK∞TICK / RIP SLYME / レキシ

※ アキッパのイベントにおける取り組み事例はこちら▼

https://www.akippa.com/partnership

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計490万人（2025年10月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp