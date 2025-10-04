「大戸屋ごはん処」がイオンモール須坂フードコートに出店。10月3日(金)オープン！

株式会社大戸屋

株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2025年10月3日(金)、イオンモール須坂3階に『大戸屋ごはん処 イオンモール須坂店』を新規オープンします。

本店舗は、イオンモール須坂3階のフードコート内に出店し、より身近に大戸屋の味をお楽しみいただける店舗です。定番の定食メニューに加え、あつあつのおいしさをその場で味わえる一品も取り揃えております。フードコートの利便性はそのままに、手間ひまかけた“大戸屋の味”をしっかりとご堪能いただけます。大戸屋こだわりの安心安全と美味しさをお届けするために、独自の基準で選定した食材（※１）を使用しています。「カラダに優しい」栄養いっぱいの定食をより身近で気軽にお楽しみいただけるよう、バラエティ豊かなメニューをご用意いたしました。イオンモール須坂（※２）にお越しの際には是非、お立ち寄りください。

（※１）大戸屋で不使用としている添加物は、ホームページで公開しています。

→ https://www.ootoya.com/menu_info/additives/

（※２）イオンモール須坂3Fにあるフードコートエリアは大戸屋ごはん処含め全13店舗が並び、ご家族やグループでのお食事にも最適で、様々なシーンでお楽しみいただけます。

-----------------------------------------------

イオンモール須坂店

-----------------------------------------------

〒382-0934

長野県須坂市大字福島386-1

イオンモール須坂3F

Tel：026-214-8227

営業時間：10:00～21:00（L.O.20:30）

イオンモール須坂

10月3日グランドオープンのイオンモール須坂は、県内最大級の約170の専門店とシネマが揃い、ご家族みんなで楽しめる多彩なグルメゾーンも充実しています。緑あふれる庭園では、お子さまやペットと一緒にお散歩も楽しめます。お買い物やお食事、くつろぎまで、この場所でまるごと体験できます。

お越しの際は、ぜひ「大戸屋ごはん処 イオンモール須坂店」にもお立ち寄りください。

https://suzaka.aeonmall.com/

商品情報

鶏と野菜の黒酢あん

不動の人気NO.1メニュー！玄米黒酢と黒糖に、りんご酢で味を調えた、大戸屋オリジナルの黒酢あん。ごろっと大きな野菜とお肉で大満足の一品です。

ほっけの直火焼き

皮はパリッと身はふっくらジューシー、脂ののったほっけを直火でじっくり焼いた大戸屋こだわりの魚定食。健康志向の方やダイエット中の方にも嬉しいメニュー。おろしたての大根おろしでさっぱりと。

チキンかあさん

創業当時から愛され続けている、大戸屋の代名詞メニュー。

大根おろしとなめたけが決め手の心あたたまるほっこりする美味しさ。

フードコートではおかずを単品でお選び頂いたあと、ご飯や味噌汁がついたセット（A～D）を気分や食欲に合わせて自由に組み合わせて楽しめます。お近くの方はぜひお立ち寄りください。

テイクアウト（お弁当）について～大戸屋の美味しさをご自宅でも～

大戸屋のテイクアウト（お弁当）は店内でお召し上がりの商品と同様に、ご注文をいただいてから１つ１つ手作りしていますので、ご自宅でも大戸屋の変わらぬ美味しさをお楽しみいただけます。また、大戸屋のお弁当はおかず単品でもご提供しており、ご飯の “おかず” としてもご利用しやすくなっています。ホームページやアプリを通してネットからもご注文いただけますので、受け取り日時を設定し、待ち時間のストレスなくおいしいお弁当を食べることができます。ご家庭やオフィス、レジャーでのお食事に、是非ご利用ください。

https://net-order.ootoya.com/front/top

◆大戸屋ごはん処◆

これまでも、そしてこれからも。

私たちがずっと大切にしていくこと。

それは、人の健康を第一に考えること。



ほっとする美味しさをつくるのはもちろん、

毎日、毎食、食べてもいいよう栄養に気を配る。



日本の台所で育まれてきた知恵と工夫で、

世界中のお客様の心と体を満たしたい。



想いをつなぎ、食を届け、人生を良くしていく。

ちゃんと、すこやか。

これは、私たち大戸屋の約束です。

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月