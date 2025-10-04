福島日産と株式会社ナプロアースがグループ会社に

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2025年9月16日付にて、株式会社ナプロアース（本社：福島県伊達市、以下、ナプロアース）をグループ会社として迎える運びとなりましたことをお知らせいたします。

ナプロアースは、自動車リサイクル事業を中心に環境保全と資源循環に取り組み、地域に根差した事業活動を展開してまいりました。今後は、福島日産自動車グループの一員として、互いの強みを活かしながら、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて尽力いたします。

【会社概要】

社名：株式会社ナプロアース

本社所在地：〒960-0719 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地63-1

設立：1996年1月24日

事業内容：自動車中古部品の販売・輸出

中古タイヤ・中古ホイールの買取り・販売

中古自動車の買取り・販売・輸出

自動車のメンテナンス・車検・整備・鈑金・塗装

オイル、添加剤などの販売

パーツショップ「ホットガレージ」のFC事業

コンサルタント事業（講演活動・人事評価ツール・営業支援システム）

リボーンマイセルフ（パーソナルトレーニングジム）事業

営業所：梁川本社、浪江営業所（*1）、原町営業所、広野営業所（*2）、山形営業所、ホットガレージ北福島店、リボーンマイセルフ仙台店、リボーンマイセルフ札幌店

（*1）（*2）現在休止中

新役員体制につきましては、同日付にて下記の通り変更となりました。

株式会社ナプロアース 新役員体制（2025年9月16日付）

代表取締役会長 金子 與志幸（新任）

取締役社長 相浦 光二

専務取締役 川崎 真奈美

相談役 池本 篤（創業者・顧問契約／非常勤）

ナプロアースの創業者である池本 篤氏は、引き続き相談役として在任し、新体制への助言と承継にご尽力いただきます。

金子 與志幸 会長 メッセージ

ナプロアースは、環境保全・資源循環という大きな企業理念のもと、東日本大震災を乗り越えられ、一貫して地域に根差す形で自動車リサイクル事業の発展に寄与されてきました。

これまでナプロアースが培ってきた専門性と歴史という強みと、福島日産の総合力を掛け合わせて新たなチャレンジをしていく節目だと考えております。

これまでナプロアースを育ててこられた池本相談役に感謝と敬意を表すとともに、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

池本 篤 相談役 メッセージ

福島日産は、社会貢献活動を含め、ナプロアースの目指す方向と共鳴する取り組みを行っております。

経営者である頃から私はずっと、自動車の販売からリサイクルまで一気通貫でできたら、これ以上素晴らしいことはないと思っておりました。

今後は福島日産とともに、中古車販売や自動車リサイクルをはじめ、バッテリーマネジメントの事業拡大などに尽力していただければと思います。

「東日本で一番のリサイクル会社になる」という夢を、新体制のもと、ぜひ実現してください。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ 企業メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。