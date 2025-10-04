韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』の人気急上昇中の９番ラインから、待望のアイケアシリーズがオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「9番アイクリーム」と「9番アイパッチ」を2025年10月10日以降ドン・キホーテにて先行発売を開始いたします。

アイドルや女優をはじめとする芸能人にも愛用され、“リアル愛用スキンケア”として紹介されてきた「9番ライン」は、Qoo10にて発売当日に累計販売件数第1位を記録した人気シリーズです。そのラインに含まれる「9番アイクリーム」と「9番アイパッチ」が、このたびオフライン販売を開始し、発売直後から大きな注目を集めております。

商品概要

9番 NMN*¹レチノール*²リフトアイクリーム

9番 アイクリームには、次世代ハリケア成分「NMN*¹」と、注目の美容成分「レチノール*²」を配合しています。

NMN*¹はビタミンの一種であり、近年話題を集めている美容成分です。レチノール*²は年齢とともに変化する肌にアプローチし、なめらかで弾力のある目元へと導きます。

さらに、純度99％のNMN*¹とNAD*³に加え、リポソーム化したカプセルレチノール*²と4％高濃度ナイアシンアミド*⁴を配合。4つの有用成分が目元にうるおいとハリを集中的に届け、明るく若々しい印象へ仕上げます。

10ml/2,530円(税込)

商品概要

9番 NMN*¹コラーゲン*⁵オールナイトオーロラアイパッチ

9番 アイパッチには、次世代ハリケア成分「NMN*¹」と、浸透*⁶性の高い超低分子「コラーゲン*⁵」を配合しています。

NMN*¹は肌にうるおいとハリを与え、コラーゲン*⁵はなじみやすく弾力感をサポート。さらに50種類の「ペプチド*⁷」を組み合わせることで、目元ケア効果を高めます。

加えて、カフェインクーリング成分、ナイアシンアミド*⁴、ビタミンCヒアルロン酸*⁸を配合し、乾燥やくすみにもアプローチ。すっきりと明るい印象の目元へ導きます。

５枚入/1,210円(税込)

■ クリームでたるみを引き上げ、パッチで固定！

気になる部分にクリームをなじませ、その上からパッチを重ねるだけの簡単2STEP。

貼っている間に美容成分がじっくりと浸透*⁶し、翌朝にはうるおいとハリを与え、明るくすっきりとした目元をご体感いただけます。

*¹ ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*² レチノール(整肌成分)

*³ ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(整肌成分)

*⁴ ナイアシンアミド(整肌成分)

*⁵ 加水分解コラーゲン(保湿成分)

*⁶ 角質層まで

*⁷ すべて整肌成分

*⁸ ヒアルロン酸Na(保湿成分)

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/