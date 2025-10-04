【10月4日から】HUION、Amazon先行セール&プライム感謝祭でペンタブ・液タブを最大40%OFF！
○ セール期間- プライム感謝祭 先行セール
10月4日(土) ~ 10月6日(月)
- プライム感謝祭
10月7日(火) ~ 10月10日(金)
○ セール会場
○ 対象製品（一部）■ Kamvas 13 (Gen 3)
【21%OFF】34,500円（税込み）
業界で初めて13.3インチディスプレイに16,384レベルの筆圧検知技術を搭載した液晶ペンタブレット。使いやすさと描画性能を兼ね備えて、コンパクトながら高性能を実現。作業効率を大きく向上させるモデルです。
■ Kamvas 16 (Gen 3)
【23%OFF】 61,073円（税込み）
16,384レベルの筆圧感知に対応。15.8インチ、2.5K QHDの解像度を実現した中型モデル。細部までクリアに描けるため、繊細な作業を求めるクリエイターに最適です。
■ Kamvas Pro 19
【35%OFF】 109,990円（税込み）
業界初の18.4インチ4K UHDディスプレイを搭載し、圧倒的な作業領域と精細な描画体験を実現。最新のPenTech 4.0を搭載で限られた作業スペースでも高い表現力を発揮します。
■ Kamvas Pro 24 (4K)
【24%OFF】 133,220円（税込み）
23.8インチの大画面に4K解像度、QLED、HDRなどを搭載したプロフェッショナル向けモデル。本格的な制作環境を求める方におすすめです。
■ Kamvas Slate 11
【15%OFF】42,499円（税込み）
Android 14搭載、描画アプリもプリインストールされた11インチのタブレット。お子様から大人まで幅広く使える軽量モデルです。
■ Inspiroy Frego S
【23%OFF】9,900円（税込み）
持ち運びに便利な軽量板タブ。ワイヤレス接続、モバイル端末との互換性もあり、シンプルな操作性でスムーズな作業が可能です。
■ HUION KIZUNA
【22%OFF】6,231円（税込み）
人気イラストレーター「のべ子」とのコラボモデル。かわいいあずきさんと一緒に創作を楽しめる、機能もデザインも魅力の一台です。
■ Huion Mini Keydial
【27%OFF】7,219円（税込み）
作業効率を大きく向上させる左手デバイス。18キーとダイヤルコントローラーを搭載し、ショートカット操作を自在にカスタマイズ可能です。
【Huionについて】
HUIONは、世界中のクリエイターに向けてペンタブレット・液晶タブレットを提供する国際企業です。
初心者からプロフェッショナルまでを支える幅広い製品ラインアップと、独自開発によるペン技術で、創作活動を力強くサポートしています。
【お問い合わせ先】
HUIONサポートセンター
対応時間：平日 9:30～13:00 /14:30～19:00
E-mail：japan.cs@huiontablet.com（24時間365日受付）
TEL：+1 302-844-6488