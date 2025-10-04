【限定セール】JSAUX Nintendo Switch 2対応アクセサリーが最大38%OFF！10月10日まで期間限定実施

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

JSAUXは、Nintendo Switch 2対応アクセサリーの期間限定セールを実施中です。セール期間は2025年10月4日9時から10月10日23時59分まで。冷却ファンや保護ケース、充電グリップなど人気の15アイテムがお買い得価格でご購入いただけます。

- GP0123 - JSAUX Switch 2用 強化ガラスフィルム（3枚セット）(http://amazon.co.jp/dp/B0DW8WQ8L2)通常価格：1,599円 → セール価格：999円 (38% OFF)- GP0124 - JSAUX Switch 2用 反射防止フィルム（2枚セット）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSHQ192C?th=1)通常価格：1,499円 → セール価格：999円 (33% OFF)- GP0201A - JSAUX Switch 2用冷却ファン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99GJ73S)通常価格：3,999円 → セール価格：2,849円 (29% OFF)- GP0501 - JSAUX EnergyFlow Switch 2 ジョイコン用 充電ドック（RGBライト）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF9ZD8WC)通常価格：2,499円 → セール価格：1,994円 (20% OFF)- GP0501 - JSAUX Switch 2ジョイコン用 充電スタンド（4台同時充電）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBWPM5FF)通常価格：2,299円 → セール価格：1,804円 (22% OFF)- GP0502 - JSAUX Switch 2用 充電グリップ（V字型）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYL8GG3)通常価格：1,699円 → セール価格：1,371円 (19% OFF)- BG0127 - JSAUX Switch 2用 プロコントローラー専用収納ケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGKXYZ7)通常価格：1,999円 → セール価格：1,529円 (24% OFF)- BG0122 - JSAUX Switch 2用 大容量キャリングバッグ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDW3R5TP)通常価格：2,699円 → セール価格：1,924円 (29% OFF)- BG0121 - JSAUX Switch 2用 オールインボックス 大容量収納ケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7XD3GGV)通常価格：6,499円 → セール価格：4,947円 (24% OFF)- BG0117 - JSAUX Switch 2用 キャリングケース（ゲームカード15枚収納）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWS2Y2N)通常価格：2,299円 → セール価格：1,747円 (24% OFF)- BG0118 - JSAUX ゲームカードケース（大容量40枚）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X9K1F6)通常価格：1,999円 → セール価格：1,699円 (15% OFF)- PC0116 - JSAUX Switch 2用 保護ケース（軽量・半透明ブラック）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBS5VVWK)通常価格：1,999円 → セール価格：1,699円 (15% OFF)- PC0114 - JSAUX Switch 2用 分離型保護ケース（フロントカバー付き）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYHDC4R)通常価格：2,799円 → セール価格：2,299円 (18% OFF)- PC0114A - JSAUX Switch 2用 分離型保護ケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYGYY7G)通常価格：2,499円 → セール価格：1,999円 (20% OFF)- GP0404 - JSAUX Switch 2用 スティックカバー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGRCH7Z?th=1)通常価格：999円 → セール価格：849円 (15% OFF)

この機会に、JSAUXの高品質なアクセサリーで、Nintendo Switch 2のゲーム体験をさらに快適に向上させましょう。セールのご購入は、2025年10月10日（金）23時59分 までとなります。

アセットについて

JSAUX製品のビジュアルアセット一式は、以下のリンク(https://drive.google.com/drive/folders/1uI8IfrJmVIYU0_jTVvYKmY0kEs_qq6ew)からご確認いただけます。

JSAUX GAMING について

JSAUX GAMING は、世界中のハンドヘルドゲーマーのために誕生したJSAUXのゲーミング専門ブランドです。2016年の創業以来、Nintendo Switch、Steam Deck、ROG Allyなど人気デバイスのアクセサリー分野でトップブランドとしての地位を築いています。モジュラー保護ケースから高性能ドックソリューションまで、使いやすさと洗練されたデザインを両立した製品群で、ハンドヘルドゲームギアの革新を牽引しています。



JSAUXは、DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが展開するゲーミングブランドです。2022年にはSteam Deckアクセサリーの定番ブランドとして確固たる評価を獲得し、Switch 2対応のModCase Ultimate Kitをはじめとするモジュラーソリューションを展開します。カスタマイズ性・保護性能・パフォーマンスを新たに定義しています。JSAUXの品質とグローバルネットワークに支えられ、現在100か国以上で3000万人を超えるユーザーに利用され、実用性を追求したギアであらゆるゲーム体験をより良いものにすることを使命としています。