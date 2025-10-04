【モバイル作業をスマートに】JSAUXの高品質ガジェットでどこでも快適なデジタル空間を構築

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

期間：2025年10月4日（土）9:00 ～ 10月10日（金）23:59

対象：JSAUX公式Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/JSAUX/page/53AC16D7-7E88-4525-B99E-F6DC49EEE8F8)

特典：最大23%OFF



テクノロジーメーカーのJSAUXは、iFデザイン賞およびレッドドットデザイン賞を受賞したフリップゴーデュアルスクリーンポータブルモニター「FlipGo」シリーズをはじめ、モバイルワークに役立つ周辺機器の期間限定キャンペーンを実施します。10月10日まで、FlipGoシリーズは15%オフ、その他周辺機器は最大23%オフとなる本キャンペーンは、デジタルノマドやクリエイティブプロフェッショナル、リモートワーカーにとって、作業環境を整える絶好の機会となります。

注目のFlipGoポータブルモニターシリーズ（全品15%OFF）

- FlipGo Pro 13.5インチ 2.2K ポータブルモニター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHS4GF2S)通常価格：79,000円 → セール価格：67,150円- FlipGo Touch 16インチ 2.5K デュアルタッチスクリーンモニター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHS3XLVY)通常価格：99,000円 → セール価格：84,150円- FlipGo Pro 16インチ 2.5K ポータブルモニター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSBQYGR6)通常価格：99,000円 → セール価格：84,150円- FlipGo Lite 15.6インチ IPS 1080P 60Hz デュアルポータブルモニタ (https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9B9VLSV)通常価格：49,999円 → セール価格：42,499円- FlipGo Pro 15.6インチ 1080P FHD IPS デュアルポータブルモニター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVF627K)通常価格：69,999円 → セール価格：59,499円

その他お得な周辺機器もラインナップ

以下の人気周辺機器も同時セール中です。

- FlipGo用 マグネットVESAマウントアダプター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TSDWQQ)：5,499円 → 4,674円（15%OFF）- FlipGo用 マグネットレザースタンド(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCJNWV27)：4,999円 → 4,249円（15%OFF）- 100W USB-C to Cケーブル（2本組）(https://www.amazon.co.jp/dp/B08SMBQD63)：1,499円 → 1,274円（15%OFF）- HDMI to Type-C変換ケーブル(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQBM4V5V)：1,999円 → 1,699円（15%OFF）- USB-C to Mini HDMIケーブル(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7W3F25F)：1,999円 → 1,699円（15%OFF）- USB 3.0 Type-C OTG変換アダプター(https://www.amazon.co.jp/dp/B08G4LKWVF)：999円 → 849円（15%OFF）- 90度 L字USB-Cアダプター（2個組）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0B77CJD7T)：999円 → 799円（20%OFF）- 折りたたみスマホスタンド(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BG5QJ32P)：1,299円 → 998円（23%OFF）

この機会に、JSAUXのアイテムで、どこでも快適なモバイル環境を実現しましょう。お見逃しなく！

お問い合わせ

詳細情報をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

marketing@jsaux.com

ブランド担当者へのお問い合わせや、新製品情報は各種SNSでもご確認いただけます：

- Twitter(https://x.com/jsauxofficial)- Facebook(https://www.facebook.com/JSAUXofficial)- Instagram(https://www.instagram.com/jsaux_official/)

JSAUXについて

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが所有・運営するブランド、JSAUXは、革新と品質を追求する先進ブランドとして、世界100以上の国と地域で2,000万人を超えるユーザーに支持されています。2016年以降、Amazonで展開する複数の製品ラインが「#1 Best Seller」に認定され、各カテゴリで上位を獲得。電子アクセサリ市場での地位を確立し、Amazonにおける中国ブランドトップ100にも名を連ねています。

2022年にはゲーミングアクセサリブランドとしても急成長を遂げ、2023年・2024年にはSteam Deckアクセサリカテゴリで2年連続No.1を獲得。JSAUXは、優れた製品開発力、高品質、堅実なサプライチェーン、ユーザー中心の戦略を武器に、ROG Ally、ROG Ally X、Legion Go、そして期待の新型Switchなど、さまざまなゲーミングデバイス向けに多彩なアクセサリーを展開しています。

最近では、革新的なプロダクトラインにも進出。二重構造のポータブルモニター「FlipGo」はiFデザイン賞とRed Dotデザイン賞を受賞し、Kickstarterで100万ドル以上の資金を調達。また、Bitmo Labとのコラボにより、iPhone 15／16 Pro用ケースも発売し、ゲーミング領域のノウハウを他市場にも応用しています。