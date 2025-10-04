Dangbei 秋のセールがスタート

Hangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd

1週間限定！大画面エンターテインメントのリーディングブランドであるDangbeiは、2025年10月4日から10月10日まで、Amazon Japan(https://www.amazon.co.jp/stores/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2)にて秋の特別セールを開催します。フラッグシップモデルの DBOX02 とポータブルプロジェクターの N2 mini を史上最低価格で提供。この機会にホームシアターをグレードアップしたり、大画面の迫力をどこでも楽しむことができます。1年に1回のこのチャンスをお見逃しなく！

秋のおすすめモデルが史上最低価格で登場 - どのモデルも所有の価値あり！

Dangbei DBOX02(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TYZSXV) - ホームシアターのフラッグシップを最低価格で手に入れよう！

セール価格：164,900円（通常価格209,990円、21.5% OFF）

- 驚きの超大画面：最大投影サイズ200インチ、4K HDR10+レーザープロジェクター、2450 ISOルーメン- ファミリーエンターテイメント：Google TV(TM) 内蔵、 Netflix正式ライセンス取得- スマート調整：InstanPro AI オートフォーカス、台形補正、スクリーンフィット、明るさ調整- 没入型サウンド：12Wデュアルスピーカーで映画館クラスの迫力を体験- 史上最低価格で提供するため、ホームシアターのグレードアップには最良の選択です！

Dangbei N2 mini(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZWGPN1L) - 高精細な画面をどこでも楽しめるポータブルモデル

セール価格：25,990円（通常価格32,900円、21% OFF）

期間限定その他の人気モデル - 特色あるモデルがあなたとの出会いを待っている

- 大画面を自由自在：ネイティブ解像度1080p、最大投影サイズ120インチ- いつでもエンターテイメント：Netflix正式ライセンス取得、190°調整可能スタンド- 軽量でポータブル：防塵・耐久性に優れ、持ち運びに便利- スマート調整：オートフォーカス/台形補正/スクリーンフィット/障害物回避- 個人シアターにおすすめ。気軽に大画面を楽しめます！

Dangbei MP1 Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F43FFW3J) - 衝撃のビジュアルを体験

セール価格：255,799円（通常価格303,000円、15.6% OFF）

- 最大投影サイズ300インチ、4Kレーザープロジェクター- 3100 ISOルーメン、ΔE<1の高色精度- Google TV、Netflix 内蔵- 12Wデュアルスピーカー、画質と音質の両方を楽しめます

Dangbei DBOX02 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7RKFBFY) - 本格ホームシアター

セール価格：159,989円（通常価格189,900円、15.8% OFF）

- 4K HDR10+レーザープロジェクター、最大投影サイズ300インチ- 2000 ISOルーメン、InstanPro AI 自動調整に対応- Dolby / DTS 立体音響、360°回転ベース- 大画面による没入体験、一歩先を行くホームシアター

Dangbei Freedo(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1QC37P) - アウトドアでエンターテイメントが楽しめるポータブルモデル

セール価格：63,989円（通常価格75,900円、15.7% OFF）

- バッテリー内蔵、2.5時間の連続再生が可能- 最大投影サイズ180インチ- InstanPro AI 自動調整- キャンプやピクニックで活躍する軽くて便利なアウトドアツール

Dangbei Atom(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWVVM3H) - コンパクトでスマート、小さなスペースで活躍

セール価格：89,899円（通常価格106,000円、15.2% OFF）

セール開催期間 & プラットフォーム

- 最大投影サイズ180インチ、1080p 小型レーザープロジェクター- Dolby Audio 5Wデュアルスピーカー内蔵- InstanPro AI 自動調整- 寝室、書斎にピッタリな小さなスペースで楽しむための最良モデル

開催期間：2025年10月4日～10月10日

開催プラットフォーム：Amazon Japan(https://www.amazon.co.jp/stores/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2)

この秋のセールを機会に、ホームシアターやポータブルエンターテイメント体験をグレードアップしましょう！

DBOX02 と N2 mini の史上最低価格は今回限り、この機会をお見逃しなく！

Dangbeiについて

Dangbeiは世界をリードするスマートプロジェクターとクリエイティブなエンターテインメント製品をお届けするブランドです。ポータブル、家庭用モデルから本格モデルまでを網羅し、ユーザー数は2億人以上に上ります。常にDangbeiは、没入感のある画面、映画館クラスのサウンド、豊富なエコシステムを核とした大画面ディスプレイ技術の発展を推進しており、家庭でのエンターテインメント、オフィス、学習において卓越した体験を提供しています。

詳細はこちら：jp.dangbei.com

お問い合わせ：

Dangbei Japan PRチーム

メール：jp.mkt@dangbei.com

公式サイト：https://jp.dangbei.com(https://jp.dangbei.com)