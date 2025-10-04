デビュー5周年を迎えるNiziU MAYAによる全編描き下ろしの絵本『まっしろなちょうちょ』をクリスマスイブに発売！お渡し会やパネル展の開催、ストア別特典のプレゼントも決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2025年12月24日（水）にNiziU MAYAによる初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』(1,980円/10％税込)を発売。本日10月4日(土)より各書店やネットストアでの予約を開始しました。

日韓合同オーディション「Nizi Project」でデビューを果たして以来、NiziUのメンバーとして幅広く活躍を続けるMAYA。このたび彼女が初めて手がける絵本は、一匹のまっしろな蝶が「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語です。

デビュー5周年を迎える今年、新たな表現の場として絵本を選んだMAYA。これまでに培った豊かな表現力と、誰に対してもあたたかく寄り添う人柄がページの隅々に息づき、子どもから大人まで幅広い世代の心に響く一冊となりました。今回の作品には、その想いが自然に重ねられ、MAYAならではの感性も詰め込まれています。

また、本書の発売を記念し、2025年10月4日（土）より東京・大阪・軽井沢の蔦屋書店にてパネル展を開催。MAYAが心を込めて描いた本作のイラストや、制作過程を収めたメイキング映像などをご覧いただけます。

さらに、2026年1月11日（日）にはHMV & BOOKS SHIBUYAにてMAYA本人による絵本のお渡し会を実施予定。加えて、Amazonや楽天ブックスなど指定のネットストアでは予約特典付き限定版を数量限定でご用意。絵本本編はもちろん、アーティスト・MAYAの新たな魅力を多方面からお届けいたします。

NiziU MAYAコメント

小さい頃から絵を描くことや物語を読むことが大好きだったので、今回このような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！

この絵本は「ありのままの自分でいいんだ」と、自分を肯定できるようなストーリーにしたいと思い、制作しました。

私自身も以前、答えのない“正解”を探し続けて、本当の自分は何が好きなのか、何が大切なのか分からなくなってしまった時期がありました。そんな時、いつもそばにいてくれるメンバーや家族、友達、そしてファンの皆さんなど、多くの方々が「一番大切なのは自分らしくいること」だと教えてくれました。

皆さんにとってこの絵本が、自分らしさを教えてくれる存在になれば嬉しいです。初めての絵本制作で今もドキドキしていますが、皆さんの心に届くような作品になってくれることを願っています。

著者プロフィール

MAYA：2002年、石川県生まれ。9人組ガールズグループ「NiziU」のメンバー。メインカラーは紫。

NiziUプロフィール

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ。2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させ、2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻。現在、自身“最多公演数”かつ、初のホールツアー「NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”」を開催中。

書誌データ

書名：まっしろなちょうちょ

定価：1,980円（10％税込）

発売：2025年12月24日(水）

仕様：A4判変形／4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

Amazon、楽天ブックスなど、ネットストア別に数量限定の特典をプレゼント！

各販路ごとに予約特典つきの限定版を数量限定で販売します。限定版はなくなり次第、販売終了となります。

特典付き限定版の購入はこちら

Amazon：Amazon.co.jp 限定 描き下ろしステッカー1枚付き

楽天ブックス：楽天ブックス限定 描き下ろしステッカー1枚付き

セブンネット：セブンネット限定 ステッカー1枚付き

タワレコオンライン：タワレコオンライン限定メインキャラクター入りポストカード

HMVオンライン：HMVオンライン限定メインキャラクター入りポストカード

カドスト：スペシャルボイスメッセージ

※各オンラインショップに関しまして、商品ページが表示されるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

全国の書店でキャンペーン開催

KADOKAWAアプリでメッセージ・サイン（複写）入りスマホ待受画像がダウンロードできます。

・レシート対象期間 2025年12月24日～2026年1月31日

リアル書店で本書を買ったレシートを購入後1週間以内にKADOKAWAアプリに投稿し、ポイントを使って応募できます。

※ネット書店でのご購入は対象外です。ただし、店頭支払いでKADOKAWAの定める必須項目の記載されたレシートであれば対象です。

※同一ISBN/JANコード商品はお一人様1点までがポイント対象となります。

※KADOKAWAアプリの詳細は、KADOKAWAアプリヘルプポータル

刊行記念お渡し会の開催決定！

本書の発売を記念して、NiziU MAYA本人が登壇するお渡し会を1/11（日）に東京・HMV & BOOKS SHIBUYAにて開催します。参加方法など詳しい情報は下記、もしくは書店のHPをご覧ください。

お渡し会詳細：

MAYA『まっしろなちょうちょ』の発売を記念した当選者限定のサイン本お渡し会イベントが開催決定！期間内にご応募された方から抽選で200名様をご招待いたします。抽選の当落にかかわらず、スペシャルブックマーク（しおり）をプレゼントいたします。

〈東京〉

開催日・開催場所：

2026年1月11日(日) 19:00～＠HMV & BOOKS SHIBUYA

予約期間：2025年10月4日（土）11:00 ～2025年11月9日(日)23:59

※予約ページに関しまして、商品ページが表示されるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

刊行記念パネル展の開催も決定！

本書の発売を記念して、NiziU MAYA本人が描いた絵（プリント）を展示するパネル展を東京・大阪・軽井沢で行います。パネル展会場でご予約くださった方には手書き風メッセージカード（メッセージ・サイン複写）をプレゼントします。

詳しい情報は下記、もしくは書店のHPをご覧ください。

〈大阪〉

開催日・開催場所：

2025年10月4日（土）～10月19日（日）＠梅田 蔦屋書店

〈東京〉

開催日・開催場所：

2025年11月4日（⽕）～11月17日（月）＠代官山 蔦屋書店

〈軽井沢〉

開催日・開催場所：

2025年11月21日（金）～12月22日（月）＠軽井沢書店

