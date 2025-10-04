【プライム感謝祭】今年の新製品もセール対象！ゲーミングチェアや強化版デスクなど、人気アイテム約90製品を出品！

ビーズ株式会社

弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は、2025年10月4日(土)から10月6日(月)まで開催される「プライム感謝祭先行セール」および、10月7日(火)から10月10日(金)まで開催される「Amazonプライム感謝祭」において、バウヒュッテの定番＆人気ゲーミング家具など約90製品を特別価格で出品いたします。

特設サイトはこちら :https://www.bauhutte.jp/sale/amazon-prime-kanshasai-2025/Bauhutte(R)（バウヒュッテ）ブランドサイトへ移動します

本セールでは、今年発売したばかりの新製品や、長く愛されてきた定番アイテムなど約90製品を出品いたします。寒さが予想される冬に向けて、快適ぽかぽかな『巣ごもりゲーム』環境を準備しましょう！

◆セールおすすめ製品 ピックアップ

【NEW】ロングモニターアーム MS

リクライニングしても画面を引き寄せられる、ロングタイプのモニターアーム

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bma-1_2ms/

【NEW】卓上ディスプレイラック

デスク横で『魅せる』デバイス収納、角度調節できる卓上ディスプレイラック

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bhsdr520/

ストレージオットマン

くつろぎ面積をもっと広げる、収納力＆機動力を備えた足置き

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bot410/

昇降式L字デスク

デスクの作業領域を拡張する、無段階昇降式のPCワゴン

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bhd670/

電動スーパーゲーミングデスク

座椅子から立ち姿勢まで対応する、電動昇降式のゲーミングデスク

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bhd1400fa/

ゲーミングソファチェア2

ソファのような座り心地に、チェアの機能性を搭載したモデル

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/g370/

アームレストアラウンド

ひざ上に腕置きスペースを増築、引き寄せて身体を囲える肘掛けクッション

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bap560s/

オーディオインターフェーススタンド

「浮かせる収納」でデバイスすっきり、クランプ式の卓上スタンド

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/bhpa220/

◆開催概要

【実施期間】 2025年10月4日(土)~10月10日(金)

【対象製品】 「寝ながらゲームシステム」レイアウト家具一式

ゲーミングデスクHD BHD-1200HDM-BK、BHD-1000HDM-BK

他、ゲーミングチェア・アクセサリ類など 約90製品

【詳細情報】 https://www.bauhutte.jp/sale/amazon-prime-kanshasai-2025/

【会場URL】 https://www.amazon.co.jp/stores/page/70B00A09-E611-4E6A-976B-29EDD61FC13C?channel=20251004

※セール在庫には限りがございますので、セール期間中であっても商品がなくなり次第、セール終了となる場合がございます。予めご了承ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte