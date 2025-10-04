セールス・オンデマンド株式会社、Amazon「プライム感謝祭」にて、Blueairの最新空気清浄機や加湿空気清浄機、全20製品が特別価格に

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発のエアウェルネスブランド「Blueair（ブルーエア）」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇：以下、セールス・オンデマンド）は、Amazonで10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分にかけて開催される「先行セール」及び、10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分にかけて開催される「プライム感謝祭」において、 世界基準「CADR」で最高水準の評価を獲得した*¹*²空気清浄機ブランド、Blueairの製品がお得になるビッグセールを実施いたします。

Amazonプライム会員限定の特別なセール「プライム感謝祭」。Blueairは、発売直後から人気の「Blue Max」シリーズや、8月に登場したばかりの最新モデル「Blue Signature(TM) SP4i」などの全20モデルを対象にセールを実施いたします。

これから迎える秋・冬の時期は、湿度・気温ともに下がり、様々なウイルス感染症の流行期となります。感染対策として有効な方法のひとつが、空気清浄機や加湿空気清浄機の活用です。約0.1μmという極めて小さなサイズのウイルスにも対応できる空気清浄機や、360°部屋の隅々まで加湿し十分なうるおいを保つ加湿空気清浄機などは冬の生活を支える味方となります。

Blueairでは、「プライム感謝祭」限定の特別価格で空気清浄機や加湿空気清浄機をご提供し、清潔で健やかな空気環境の実現を通じて、皆様の日々の暮らしをより快適にサポートしてまいります。

■主なセール対象製品

◾360°部屋の空気をキレイに保つ人気の「Blue Max」シリーズ

人気の空気清浄機「Blue Max」シリーズは、短時間で多くの清浄された空気を供給でき、従来モデルの2倍*³を誇る優れた花粉除去スピードと、静音性*⁴・低電力*⁵を実現。ブルーエア独自の空気清浄技術「HEPASilent(R) テクノロジー」を搭載。本体下部から360°全方位で空気を吸い込み、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去*⁶します。IoT機能も搭載しており、空気質の可視化や便利な遠隔操作が可能です*⁷。

さらに、プレフィルターは、スウェーデンの大自然にインスパイアされたシックな5色のカラーバリエーション（別売り）を取り揃えました（「Blue Mini Max」は2色展開）。部屋に合わせてコーディネートをお楽しみください。

■高い脱臭力を誇る最新モデル「Blue Signature(TM) SP4i」

「Blue Signature(TM) SP4i」は、基幹技術「HEPASilent(R) テクノロジー」に加え、独自の新技術「OdorFence(TM) テクノロジー」を開発し、これまでよりも強力な脱臭効果を実現した、最新の空気清浄機です。

360°全方向へきれいな空気を供給する「Surround Boost システム」により、部屋の隅々まで清潔な空気を行き渡らせます。また、サイドテーブルとしても使える、家具のようにインテリアに馴染む北欧デザインも特長です。「Blue Max」シリーズと同様に、カラフルなプレフィルターに付け替え可能。スウェーデンの自然にインスパイアされた6色から、部屋に合わせてカスタマイズできます。

■1台で多機能な「Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機」

Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機

「Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」は、ヒーター、ファン、空気清浄の3つの機能を兼ね備えたオールシーズン対応の空気清浄機です。季節を問わず、すべてのモードで清浄されたキレイな空気をお届けします。本セールでは、「3-in-1 T10i」「3-in-1 T20i」の2つのモデルが登場します。

「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機」は、清潔さとお手入れのしやすさにこだわった、空気清浄、加湿の両機能を持つ1台。加湿フィルターはタンクと完全に分離されカビが繁殖しにくい構造になっています。さらに抗菌*⁸仕様の加湿フィルターやUVライトを搭載したポンプなどが、細菌の繁殖を抑え*⁹安心してお使いいただけます。

共に、機能美を追求したスウェーデンデザインで、部屋に心地よく馴染みます。

■「プライム感謝祭」概要

「先行セール」および「プライム感謝祭」期間中、全20モデルをセール価格でご提供します。

対象商品は、「先行セール」と、「プライム感謝祭」の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

■取扱店舗：Amazonブルーエアストア

■先行セール： 2025年10月4日（土）0時～10月6日（月）23時59分

■プライム感謝祭：2025年10月7日（火）0時～10月10日（金）23時59分

■対象製品：

＜Blue Max＞Blue Mini Max※オンライン限定／Blue Max 3250※オンライン限定／Blue Max 3250i／Blue Max 3350i※オンライン限定／Blue Max 3450i／Blue Max 3250i+MF／Blue Max 3450i+MF

＜2-in-1＞Blueair 2-in-1 DH3i 加湿空気清浄機

＜3-in-1＞Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 [SET] T10i+MF 空気清浄機／Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 T20i 空気清浄機／Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 [SET] T20i+MF 空気清浄機

＜Classic Pro＞ Classic Pro CP7i／Classic Pro [SET] CP7i+MF

＜Protect＞ Protect 7710i／Protect 7740i

＜DustMagnet＞DustMagnet 5440i／DustMagnet 5240i

＜Blue Signature(TM) ＞Blue Signature(TM) SP4i／Blue Signature(TM) SP4i Dark Blue ※Amazon.co.jp限定

＜PetAir＞PetAir Pro P3i

※セール対象製品は期間中に予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

■ブルーエア社について

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト（URL：https://blueair.jp/）をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

■「Air designed for a better life」エアウェルネスブランドへの進化

空気が健康とウェルビーイングに与える影響への認識が高まる中、空気清浄だけでなく、加湿や温度管理を含めたトータルエアケアの重要性が一層注目されています。空気は私たちの生命を支え、常に身の回りにあるものですが、室内の空気が屋外より最大5倍汚れていることはあまり知られていません。そして、その空気質は、睡眠の質や集中力、そして身体的・精神的な健康にまで影響を及ぼしています。ブルーエアは、30年近くにわたる空気清浄機能の高い実績を土台に、加湿や温度調整機能を搭載した多機能空気清浄機を製品ラインナップに加え、毎日をより心地よく過ごせるよう、より多くの人々の「エアウェルネス」に貢献してまいります。

■セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました（2017 年 3 月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み）。

2010 年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。