機能性ティーブランド[Teaflex]とアーティスト[原因は自分にある。]がコラボ！初のオンラインファンミーティングなど豪華特典が当たるキャンペーンを10月5日より実施

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) の連結子会社である株式会社Endeavour（本社:大阪市中央区）の機能性ティーブランド「Teaflex（ティーフレックス）」は、アイドルグループ「原因は自分にある。」とのコラボレーションキャンペーンを2025年10月5日（日）より実施します。抽選でオンラインファンミーティングへの参加権や限定動画、ボイス付きトレーディングカードなど豪華特典が当たります。

■キャンペーン特設ページ：https://stoked-store.jp/lp?u=teaflex_gnjb_all_cp

「原因は自分にある。」プロフィール

ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」

ネットカルチャーを代表する奇才による楽曲提供や、MVにおける2Dキャラクターとのコラボレーションなどの取り組みから、2次元と3次元の架け橋を体現しているライブでは、「シニカルな世界観・表情管理1000%のアイドル」などの両極端にパラメーターを振り切った表現を自在に操る。

https://genjibu.jp/feature/profile

キャンペーン概要

【対象となる購入期間】

前半期間：2025年10月5日～2025年10月19日

後半期間：2025年10月20日～2025年11月4日

※SNSでの投稿締切は、2025年11月7日23:59となります。

【キャンペーン対象商品】

- Teaflex スリープナイト ピーチルイボスティー 15日分- Teaflex スリムクレンズグリーンティー 15日分- WEB限定 ゲンジブBOX

【特典内容】

対象商品いずれかの購入でもらえる特典

- WEB購入限定：秘密のボイス付きトレーディングカード1枚※なくなり次第終了- 店頭購入限定：「推しと過ごす、秘密の朝と夜」動画※店頭にてご購入のお客様は特設フォームにてレシートを添付していただきます- ゲンジブBOX購入：ランダムブロマイド5枚セット

【抽選特典】

- 商品のご購入と、ハッシュタグ「#明日もゲンキなジブンでいよう。 キレイの原因はティーフレックスにある。」をつけ、Instagramフィード、X、TilTokのいずれかを投稿：サイン入りポスターセット（抽選で14名様）- WEB購入限定：限定ブランケット＋チェキ（抽選で35名様）- 店頭購入限定：限定マグカップ＋チェキ（抽選で77名様）※店頭にてご購入のお客様は特設フォームにてレシートを添付していただきます- WEB限定ゲンジブBOX＋店頭購入：オンラインミーティングご招待（抽選で70名様）

【キャンペーン対象店舗】

商品概要

- WEB購入の場合：https://stoked-store.jp/lp?u=teaflex_gnjb_all_cp- 店頭購入の場合：スギ薬局、ドン・キホーテ、ドラッグストアモリ、LOFT、アインズ＆トルペ、サツドラ※一部店舗では取り扱いがない場合があります

■ スリープナイト ピーチルイボスティー【機能性表示食品】

＜15 日分＞定価：税込 2,376 円 容量：45g

＜30 日分＞定価：税込 4,104 円 容量：90g

アレルギー物質：りんご

睡眠の質*1向上・肌の弾力の維持をサポート*2

味と香りを楽しみながら睡眠時間が短い現代日本人の睡眠の質を向上し、肌の弾力維持を助ける (機能性表示食品)

・「睡眠の質*1向上・肌の弾力維持*2」を助けるルイボスティー

・機能性関与成分：GABA 配合 ・お休み前のリラックスタイムにふわりと香るメロウピーチ。快適な睡眠を邪魔しないノンカフェイン ティー

・5 種のビタミンやセラミド配合で夜のゴールデンタイムにぴったり

*1 眠りの深さ *2〈届出表示〉本品には GABA が含まれています。GABA には睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の 肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能が報告されています。

■ スリムクレンズ グリーンティー【機能性表示食品】

＜15 日分＞定価：税込 2,376 円 容量：45g

＜30 日分＞定価：税込 4,104 円 容量：90g

アレルギー物質：りんご

内臓脂肪を減らす*1・お通じ改善をサポート

味と香りを楽しみながら、飲むだけで BMI が高めの方*2の内臓脂肪の減少*1を助け、 ダイエットをサポートする(機能性表示食品)

・「内臓脂肪減少*1・お通じ改善」に役立つグリーンティー

・機能性関与成分： HMPA（3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸）、植物性乳酸菌 K-1 （L.casei 327） ・目覚め後にもぴったりな、すっきり香るフレッシュグリーンの香り

・食事にも合うノンスイートティー

*1〈届出表示〉 本品には 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)、植物性乳酸菌 K-1（L.casei 327）が含まれま す。HMPA には、BMI が高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、お腹の調子を整えお通じを改善する機能があることが報告されています。 *2 BMI23～30 kg/m2未満

▼詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000749.000012002.html

Teaflex（ティーフレックス）

HP：https://teaflex.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/teaflex_jp