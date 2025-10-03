モンスターがサルと温泉に？！「Spookiz（スプーキッズ）」ティザー第三弾公開、日本を舞台にした新シーズン、その一部が明らかに！
世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）がこの10月にスタートさせる新シーズンから、ティザー映像の三本目が公開となった。
Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（10月2日現在）、総再生回数32億回超え（10月2日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。
セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。
今月公開となる新シーズンは、ティザー映像をすでに2本公開し新たなストーリーに期待が高まっているが、この度、さらに三本目のティザー映像が公開となった。それはまさかの、フランケンシュタインのFrankieがサルと一緒に温泉に入浴するシーンで、新シーズンの舞台である日本を感じさせるティザーとなっている。そんな新シーズンがいよいよスタートとなるが、10月17日には物語の始まりを告げるプロローグ、そしてモンスターたちの登場にふさわしいハロウィン当日の10月31日に第一話が公開となる。今年のハロウィンは、愉快なモンスターたちと一緒に盛り上がろう。
＜Spookiz＞
あらすじ
誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！
[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]
いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）
食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）
のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）
ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）
恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）
舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！
姿かたちも千差万別、性格も十人十色。
かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！
作品紹介：
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は619万人（10月2日現在）、総再生回数は32億回超え（10月2日現在）を誇っている。