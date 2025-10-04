「DEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-」 開催

来月11月8日、DEENとフルオーケストラとの共演による『DEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-』がいよいよ開催する。





舞台は世界的オペラ＆バレエ公演で知られる東京文化会館大ホール（東京・上野）。DEEN＆オーケストラの華麗なる饗宴が再び実現する。2023年（大宮ソニックシティ＆大阪・フェスティバルホール）に実施された初のオーケストラ共演への挑戦から更なる進化＆深化の旅を続けたDEEN。構想2年余を経て、ダイミックな変革（TRANSFORMATION）に挑む待望のステージがついに出現する。国内外のロックファン注目のコンサートでは、『このまま君だけを奪い去りたい』（1993年）『瞳そらさないで』（1994年）等のミリオンセラー群と最新作品から構成された新しいプログラムを披露。1993年デビュー以来、日本の音楽シーンの先端を走るDEENの作品群がオーケストラ＆バンドサウンドと共に次々と演奏される。共演は現代のクラシック界の名手たちが結集するパシフィックフィルハーモニア東京（指揮：西谷亮）。華麗で壮大なオーケストラサウンドの中で、クラシック＆ロックのダイナミックな融合を魅せるDEEN。深秋の世界的音楽ホールの大舞台で新しい世界『GRAND TRANSFORMATION』がついに誕生する。

◇DEENメッセージ

「前回の公演よりさらにバージョンアップした姿をお見せしたいと思っています。52名のオーケストラのみなさんとDEENが生み出すサウンドを是非会場で体感してください。」

※公演オフィシャルサイト：https://classics-festival.com/rc/performance/deen-2025/

※DEENオフィシャルサイト：https://www.deen.gr.jp/

DEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-

◆主催：RENAISSANCE CLASSICS

◆後援：朝日新聞社、エフエム東京

◆開催日時＆会場

2025年11月8日（土）13時開演（12時開場）

東京文化会館 大ホール（JR上野駅徒歩１分）

◆出演：DEEN

◆指揮：西谷亮

◆管弦楽：パシフィックフィルハーモニア東京

◆チケット：12,000円（税込・全席指定）

※特製プログラム＆特製チケットホルダー(クリアファイルタイプ)付き

◇チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/deen/

◇ローソンチケット：https://l-tike.com/deen/

◇イープラス：https://eplus.jp/deen/

◆お問い合わせ： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com



