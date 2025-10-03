日本一小さな村、富山県舟橋村がVtuber 千草はなとコラボ！満寿泉 純米大吟醸「ふなはし」をふるさと納税の返礼品として提供します。

株式会社あるやうむ

日本酒が大好きなVtuber「千草はな」と老舗の酒蔵である満寿泉がコラボをして富山県舟橋村のふるさと納税の返礼品として日本酒「ふなはし」を10月3日(金)19時より提供しました。返礼品は株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が提供する寄付サイトにて寄付を受け付けます。このふるさと納税ではファン(寄付者)からVtuberに返礼品を送って応援がすることができます。

日本一小さな村のコシヒカリで醸す純米大吟醸「満寿泉 ふなはし」

「村の誇りである米を、日本酒という形で全国に届けたい」。そんな想いを胸に、桝田酒造店は舟橋村産コシヒカリ「ばんどり米」を丁寧に50％まで磨き上げ、約一ヶ月をかけて低温発酵させました。立山連峰を望む清らかな伏流水と、蔵人の緻密な温度管理が生む酒は、口に含むとみずみずしいメロン様の香りが広がり、ほのかな甘みの後に爽やかな酸とキレのある辛味が続く、刺身にも寄り添う澄んだ味わいが特徴です。

今回は舟橋村の魅力ある返礼品を知っていただくため、富山県内でも数か所でしか販売されていない希少なお酒を、日本酒好きVtuber「七宮なこ」とコラボしてお届けいたします。

返礼品について

◆返礼品：満寿泉 純米大吟醸「ふなはし」720ml

◆寄付金額：15,000円

◆寄付受付開始：2025年10月3日(金)19時～

◆寄付受付サイト：https://vtuber.furucontent.com/sellers/chigusahana

◆配送地域・期間：全国発送対応可能。寄付から2ヶ月以内に発送。

舟橋村ふるさと納税応援プロジェクトの参加記念として千草はなのボトルチャームがもらえる！

寄付サイトよりふるさと納税をした方へ寄付のお礼として今回限りの千草はなのアクリルボトルチャームをお送りいたします。



【プロフィール】

千草はな

ゲームと歌が大好きなバーチャルアイドル。元気でかわいい声でみんなを元気にっ！

Youtube：千草はな / Chigusahana(http://www.youtube.com/@chigusahana_ch)

X：@hanachigusa_ch(https://x.com/hanachigusa_ch)

ふるさと納税の概要

ふるさと納税をすると寄付額の約3割相当のお礼の品があなたに届けられます。また、一部の寄付額はあなたが選んだ寄付金額の使い道に使用されます。「寄付金額の使い道」はまちづくりや産業振興など、いくつか項目があり自治体によって決められています。

寄付金のうち2,000円を超える部分については、あなたが住む地域の住民税の減額(控除)や税務署から所得税の払い戻し(還付)を受けられます。

関係者情報

富山県舟橋村(https://www.vill.funahashi.toyama.jp/)

富山県舟橋村は、面積3.47平方キロメートルと全国で最も小さな基礎自治体ながら、富山平野の中核に位置し、立山連峰を望む田園風景と都市近接性を兼ね備えています。富山地方鉄道で県都・富山市へ約15分と通勤圏内にある利便性が定住ニーズを呼び込み、この30年で人口は約2倍に増加、子育て世代の流入により全国トップクラスの若さを誇っています。

株式会社あるやうむについて

「ふるさとをクリエイターと豊かにする」を企業理念として掲げ、全国の自治体向けに「ふるさと納税／観光」に関する革新的なデジタルソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。地域の魅力を込めたユニークな作品やデジタルコンテンツをふるさと納税の返礼品とすることで、新たな財源を創出すると共に、地域のPRや関係人口の創出に繋げます。

株式会社あるやうむ 会社情報

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億2200万円（準備金含む）

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545