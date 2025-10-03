アウトドアから防災まで！PYKES PEAK人気アイテムがお得な割引に｜Amazonプライム感謝祭 先行セール開催

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／本社：福岡県大野城市／代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するライフスタイルブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、2025年10月4日（土）から開催されるAmazonプライム感謝祭 先行セールに参加し、人気アイテムをお得な価格で提供いたします。

今回のセールは【先行セール（10/4～10/6）】と【本セール（10/7～10/10）】の2段階で実施。

秋の行楽シーズンにぴったりのタープテントやアウトドアギアをはじめ、防災意識が高まる今こそ備えておきたい簡易トイレや宅トレアイテム、再配達の手間を減らす宅配ボックスまで、「暮らしに、備えに、遊びにも」役立つ幅広いラインアップが特別価格で登場します。

色づく季節に楽しむレジャーから、もしもの備え、日常の便利まで。

秋の暮らしを充実させるPYKES PEAKの人気アイテムを、お得に手に入れる絶好の機会です。

Amazon店舗名： パイクスピーク ダイレクト（PYKES PEAK公式ストア）

先行セール期間： 2025年10月4日（土） ～ 10月6日（月）

本セール期間： 2025年10月7日（火） ～ 10月10日（金）

対象商品： 宅配ボックス、防災用品、アウトドア用品、フィットネス用品、など

■PYKES PEAK 一押し！注目のアイテム

ステンレス製宅配ボックス「MIRA」

セール会場へ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/08035E36-B17F-4E1D-AC42-8664DE2ED03E?channel=PRT2510PDPYKES PEAK Amazon公式ストアで対象商品を確認！

洗練されたデザインと高機能を兼ね備えたステンレス製宅配ボックス「MIRA」。これ一台で、郵便物から大きな荷物まで、非対面で簡単に受け取れます。ステンレス素材だから耐久性が高く、雨やホコリから大切な荷物をしっかり守ります。

広いポスト投函口と大容量の宅配ボックスが一体になったこのモデルは、まとめて届いた荷物も楽々収納！入浴中や外出中でも、心配なく荷物を受け取ることができます。シリンダープッシュ錠で防犯性もばっちり、さらに設置が簡単で、すぐに使い始めることができます。

ポップアップ着替えテント

Amazon商品ページを確認 :https://amzn.to/4mOVH8e

簡単設置で素早く使えるポップアップ着替えテント。専用バッグから取り出して放すだけで、5秒で自動的に開き、手間なく使えます。内側はPUコーティングでプライバシーを守り、外からの視線が気になりません。メッシュ天井で通気性が良く、暑さや湿気を防ぎます。さらに、フライシートが付いているので、雨の日でも安心。収納ポケットやランタンフックなど、便利な機能も満載です。アウトドアや災害時にぴったりのテントです。

キッズ用バランスバイク「ちびっこライダー」

Amazon商品ページを確認 :https://amzn.to/4nqQfcJ

「ちびっこライダー」は、お子様の成長を楽しくサポートするキッズ用バランスバイク。動物モチーフの可愛いデザインで、音楽やLEDライト、動物の鳴き声が楽しめ、遊びながら想像力を広げます。4輪構造で安定感抜群、バランスを崩しにくく、室内でも安心して遊べる無臭・無毒のEVAタイヤを採用。1歳から使える設計で、バランス感覚を養いながら遊べます。柔らかいPUレザーのサドルと広めのシートで、快適に遊べる工夫も満載。

セルフスタンド クラブケース

Amazon商品ページを確認 :https://amzn.to/4gOJ77o

PYKES PEAKのセルフスタンドバッグは、軽量でコンパクトながら高機能なゴルフバッグ。クラブ7本が収納可能で、練習やサブバッグとして便利に使えます。スタンド機能は安定感抜群で、どんな地面でもしっかりと自立。撥水性の高い生地を使用し、急な悪天候にも安心です。持ち運びはハンドルとショルダーベルトでラクラク、ゴルフカートにも簡単に取り付け可能。軽くて便利、かつクラブの傷を軽減する工夫が満載のバッグです。

緊急時のトイレ問題をしっかりサポート！PYKES PEAK 救急トイレセット

Amazon商品ページを確認 :https://amzn.to/3WjW9QS

PYKES PEAKの救急トイレセットは、2025年の防災グッズ大賞で審査員特別賞を受賞した信頼の防災アイテムです。災害時の断水でトイレが使えなくなる状況に備え、簡単に設置できるこのセットは、抗菌・消臭効果の高い凝固剤を使用し、素早く固めて臭いも抑制。破れにくい二重構造の袋で、処理もスムーズに行えます。長期間保管できるので、いざという時のために安心です。現役防災士も推奨するこのセットは、家族を守るための大切な備えとして、多くの方に選ばれています。

Amazon商品ページを確認 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4YJC9Q1PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp