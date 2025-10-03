【10/23開催】9割が未経験！やる気があれば誰でも年収1000万！！20代で勝ち組へ！ ｜オープンハウスグループ × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年10月23日(木) 20:00よりオンラインにて、株式会社オープンハウスグループ 執行役員 石井 彰太郎 氏、同社 部長代理職 坂本 大輝 氏にご登壇いただくウェビナー『9割が未経験！やる気があれば誰でも年収1000万！！20代で勝ち組へ！』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/openhouse-group_2510_1/?linkid=pr
未経験9割でも年収1,000万円は本当？その答えを公開。
登壇者
石井 彰太郎 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/openhouse-group_2510_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年10月23日(木) 20:00よりオンラインにて、株式会社オープンハウスグループ 執行役員 石井 彰太郎 氏、同社 部長代理職 坂本 大輝 氏にご登壇いただくウェビナー『9割が未経験！やる気があれば誰でも年収1000万！！20代で勝ち組へ！』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/openhouse-group_2510_1/?linkid=pr
未経験9割でも年収1,000万円は本当？その答えを公開。
オープンハウスグループの成長の裏側や、未経験からでも活躍できる「仕組み」、そしてリアルな苦労・働き方まで包み隠さずご紹介。
20代で結果を出した社員のリアルな事例も多数登場！
「やる気さえあればチャンスはある」――その可能性を、是非この機会に参加ください。
セミナー概要
セミナー ：9割が未経験！やる気があれば誰でも年収1000万！！20代で勝ち組へ！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年10月23日(木) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社オープンハウスグループ
執行役員
石井 彰太郎 氏
株式会社オープンハウスグループ
部長代理職
坂本 大輝 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/openhouse-group_2510_1/?linkid=pr