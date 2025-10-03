株式会社東京ドームがgumiのｗeb3プロジェクト「OSHI3」アライアンスに参画

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本寛之、以下「gumi」）は、連結子会社の株式会社gC Labs（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：寺村康、以下「gC Labs」）が推進する「OSHI3」事業において、株式会社東京ドーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長 COO：長岡 勤、以下「東京ドーム」）がアライアンスパートナーとして参画することを発表いたします。あわせて、東京ドームに対し、「NUE3」による支援も開始いたします。

「OSHI3」では、各業界の有力企業とパートナーシップを組むことで、コンテンツの拡充やマーケティングを強化し、「推し活×web3」で新たな市場の創造を目指しております。東京ドームはスポーツ・音楽・イベント領域において多彩なファンエンゲージメントの実績を有しており、本パートナーシップを通じ、両社はテクノロジーを掛け合わせたリアルエンターテイメント体験の拡張を目指します。

また、「NUE3」では、東京ドームの新規事業におけるPoC支援、データ利活用、ブロックチェーン施策の設計、開発支援等を提供します。NUE3では今回の取り組みに限らず、PoC支援やWeb3戦略立案を通じて、幅広い産業への展開を進めていきます。

■会社概要：株式会社東京ドーム[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/198_1_1c5402152cfc33324d93e712c931c968.jpg?v=202510040726 ]■会社概要：株式会社gumi[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/198_2_2c47f5d811d987f93e3a4f4192460774.jpg?v=202510040726 ]

■会社概要：株式会社gC Lab[表3: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/198_3_c074d8ca0b7639fff549d172314595b8.jpg?v=202510040726 ]

■OSHI3プロジェクトについて

「OSHI3」は「推し活×web3」により、暗号資産「Oshi token (以下OSHI)」を基盤にした新しい推し活のプラットフォームプロジェクトです。「Create a new OSHI world」をミッションに掲げ、世界中のファンが「一歩先の推し活体験」を共有できるボーダーレスなトークン経済圏の構築を目指しています。

- OSHI3公式サイト：https://project-oshi3.com- OSHI3公式X：https://x.com/gumi_oshi3_jp■NUE3について

「NUE3」は、TISとgumiグループ（gC Labs）が共同で運営するコンサルティングサービスです。web3に関わる事業を立ち上げる企業を対象に、web3分野における両社のこれまでの実績に基づく市場調査や戦略立案、パートナーシップ構築のためのネットワーキング支援のほか、トークンを用いた施策に必要なエコシステムやサービスの設計から運営支援までをワンストップで提供します。

URL：https://gc-labs.co.jp/nue3