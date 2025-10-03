抽選5社限定！ショートドラマプロット無料制作キャンペーン開始

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、企業様の商品・サービスがドラマに登場するショートドラマプロットを無料制作・納品するお得なキャンペーンを開催いたします。ドラマのストーリーを通じたプロモーションで、広告感を抑えつつ商品の認知度拡大・好意度醸成を促進できる「ショートドラマ制作プラン」を無料で体験できるようなキャンペーンをご用意いたしました。ぜひこの機会にご検討ください。

キャンペーン開催の背景

近年、Z世代を中心に、広告らしさを感じさせない“物語性のある短尺動画”への関心が高まりを見せています。特にTikTokやInstagramといったSNSでは、「ショートドラマ」形式のプロモーションが注目を集め、商品の認知や購買へとつながる事例が増加しています。市場調査会社のYHリサーチは2029年にはショートドラマの世界市場規模が8.8兆円に、国内市場でも2026年には1,500億円に達すると予測されています。(*1)。

*1.日経新聞「ショートドラマ日本伝来 GOKKO、中国企業と国内配信」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC266VX0W4A320C2000000/

一方、多くの企業様にとって「自社の商品やサービスをどのように物語として表現できるのか」「既存の広告動画やインフルエンサー施策とどう差別化できるのか」といった点はまだイメージが湧きにくい状況です。そのため、まず無料でショートドラマのプロットを体験いただける機会を提供開始致しました。

キャンペーン概要

■キャンペーン内容

商品・サービスに合わせたショートドラマプロットの無料制作・納品

※ショートドラマプロット：商品・サービス・ターゲット・課題などに合わせて、起承転結をつけたたストーリーをテキストベースにて制作致します。

■対象企業様

・2025年10月31日までにキャンペーンへお申し込みいただいた企業様

・抽選で5社限定（当選企業様のみご連絡）

■お申し込み方法

以下フォームより、「ショートドラマキャンペーン申込み」と入力しお申し込みください。

https://creave.co.jp/contact/#contact-form (https://creave.co.jp/contact/#contact-form)

■ご利用の流れ

- 申し込み- 当選企業様へご連絡- 商品・サービス詳細（ターゲット・課題等）をヒアリング- プロット制作・納品

■おすすめ企業様

- ショートドラマの有効性は理解しているが、具体的な制作イメージが湧かない- 社内稟議のために試作品を見たい- SNSを活用した新しいプロモーション手法を模索している

インフルエンサー投稿や広告動画との違いを体感してみたい

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

