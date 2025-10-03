エスリード株式会社

エスリード株式会社（本社︓大阪府大阪市福島区、代表取締役︓荒牧 杉夫、以下「当社」）は、2025 年 10 月１日付で東京支店を設立いたしましたので、お知らせいたします。

今後、東京をはじめとした首都圏の主要都市において、不動産開発・不動産売買等の事業を強化し、更なる事業拡大を目指してまいります。

■ 東京支店情報

支 店 名：東京支店

所 在 地：〒100-6690 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号グラントウキョウサウスタワー９階

支店設立日：2025 年 10 月 1 日

■ 設立の目的

当社グループは、創業当初のマンション専業体制から事業領域を着実に広げ、現在では「真の総合不動産会社」としての確かな基盤を築いております。その取り組みとして、マンション事業以外に、大阪・関西万博（Expo 2025 Osaka）のシンガポールパビリオン建設、ラウンドワン三宮駅前店取得、冷凍冷蔵倉庫開発、ヘルスケア関連施設開発、ホテル開発、オフィスビル取得を手掛けるなど、商業・事業施設事業や総合建設業など多岐にわたる事業を展開してまいりました。

一方で、近年の首都圏市場では人口流入の継続と多様な住まいや投資ニーズの拡大が見られ、東京 23 区を中心に幅広い層に支えられた需要が堅調に推移しております。こうした市場環境を踏まえ、当社は関西で築いてきた事業モデルを首都圏に展開し、さらなる事業拡大を目指します。東京支店の設立は、当社が総合不動産会社として次の成長段階へ踏み出す挑戦であり、「総合デベロッパーとして。都市と住まいの未来を見据えて。」という経営理念をより一層重視してまいります。