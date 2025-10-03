『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』コラボグッズ登場！限定ショップが10月24日（金）より期間限定オープン

朝日I&R ホールディングス株式会社

OND PARK（佐賀県武雄市／運営：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦）は、OND PARK内の総合受付（OND STUDIO併設）にて『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』限定ショップを期間限定でオープンいたします。

開催期間は、2025年10月24日（金）～2026年1月31日（土）。店内では『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ』のオリジナルグッズを販売。OND CAMPでキャンプを楽しむ等身大のフランシュシュメンバーや、OND PARKの各施設をモチーフにした“ちびキャラデザイン”など、ここでしか手に入らなグッズがお目見えします。また、OND PARK内には、映画の名シーンの場面写展示ブースやコラボカフェ、フォトスポットなど、ファン必見の特設エリアが登場。併設のOND HOTELでは、オリジナルグッズ特典付きの宿泊プランを販売するなど、作品の世界観を存分に楽しめる内容となっています。

「劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』」の聖地・佐賀県武雄市で開催される限定ショップやコラボ企画。この特別な機会を、ぜひお見逃しなく！

■ POP-UPストア情報

場所： OND PARK総合受付

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』限定ショップ

開催期間： 2025年10月24日（金）～2026年1月31日（土）

■ POP-UP商品情報

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』アクリルスタンド 新商品

価格：各1,400円（税込）

種類：7種

フランシュシュメンバーが、OND CAMPでアウトドアを満喫する様子をイメージしたデザインのアクリルスタンド。キャンプギアと一緒に飾れば、自然の中で楽しむフランシュシュたちを身近に感じることができるかも。

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ランダム缶バッジ 新商品

価格：各1,400円（税込）

種類：8種

OND PARKの各施設をイメージした、可愛いちびキャラデザインの缶バッジ。どのデザインが当たるかは開封してからのお楽しみ。

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』アクリルコースター 新商品

価格：850円（税込）

種類：1種

OND PARKの施設をイメージした、ちびキャラデザインのアクリルコースター。おうち時間やデスクワークの相棒としておすすめしたいアイテム。

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』アクリルキーホルダー 新商品

価格：1,200円（税込）

種類：7種

OND PARKの各施設をイメージした、ちびキャラのアクリルキーホルダー。バッグや鍵に付ければ、いつでもフランシュシュと一緒です。

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』クリアファイル 新商品

価格：550円（税込）

種類：1種

OND PARKの各施設をイメージした、ちびキャラデザインのクリアファイル。A4サイズなので、仕事や学校の書類整理にぴったり。デスクやカバンに入れて、毎日使えるアイテムです。

～11月11日・第二弾発売～

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』コラボTシャツ 新商品

価格：4,400円（税込）

種類：1種（Free size）

キュート＆ホラーな人気者「ロメロ」がOND PARKとコラボしました。シンプルなモノトーンカラーで、男女問わず合わせやすい一枚。

～11月11日・第二弾発売～

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』クリアファイル 新商品

価格：550円（税込）

種類：1種

OND CAMPをイメージしたデザイン。仕事や学校の書類整理にぴったりのA4サイズ。デスクやカバンに入れて、毎日使えるアイテムです。

■ コラボカフェ情報

場所：OND RESTAURANT、 OND CAFE

開催期間： 2025年10月24日（金）～2026年1月31日（土）

概要：OND RESTAURANTとOND CAFEでノベルティ付きドリンクセット（展示ラウンジ利用券にもなるクリアカード）を販売。

■ コラボカフェ商品情報

『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』ランダムクリアカード 新商品

※ロメロのストロータグ付

価格：ドリンク代+600円（税込）

種類：全7種（ランダム仕様）

※オリジナルランダムクリアカードは

お店によって出るキャラクターが異な

ります。

★OND RESTAURANT…1号/2号/3号

★OND CAFE…4号/5号/6号/0号

■ 展示ラウンジ情報

場所：OND STUDIO

開催期間： 2025年10月24日（金）～2026年1月31日（土）

概要：OND RESTAURANTもしくは、OND CAFEでノベルティ付きドリンクセットを購入して、オリジナルランダムクリアカード（展示ラウンジ利用券）をゲット。オリジナルランダムクリアカードをOND STUDIOにて掲示いただくと、展示ラウンジを利用することができます。

※OND STUDIOのレンタルスペースは貸切でのご予約が入っている場合がございます。ご利用前の事前確認がおすすめです。（問い合わせ：OND PARK総合受付 0954-27-8169）

■ 『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』オリジナルグッズをOND PARKオンラインショップでも販売！

OND PARK総合受付の『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』限定ショップのオープンに合わせて、OND PARKオンラインショップでも、オリジナルコラボグッズの販売が決定。下記のサイトよりお買い求めいただけます。

▼オンラインショップ （※準備出来次第公開）

https://ondpark.square.site/

■OND PARKについて

ONDPARKは、「武雄の恵みで温度があがる」をコンセプトに、2023年4月に誕生しました。武雄の自然や人々とのつながりを全身で感じられる場所として、周辺地域の魅力を大切にしています。年間を通じて星の観望や春には桜、初夏にはホタルの乱舞や青々と茂る自然が残されています。自然観察ができる地域として古くから愛されており、開発においても自然に配慮した取り組みを進めています。これからもONDPARKは、周辺環境や自然、人々とのつながりを大切にしながら、武雄の温度をさらに高めていく役割を果たしていきます。

■OND SAUNA

自然と調和することで内面から解放される悦びを提供する森の中に佇む調和と解放のアウトドアサウナ。

■OND CAMP

手付かずの自然や星空の中で自分らしく楽しむ自然と共生するキャンプ。

■OND CAFE

太陽の光や風や雨音を楽しみながら、ととのうコーヒーやダッチパンケーキを提供するカフェ。ペット同伴OK。

■OND STUDIO

ヨガやワークショップ等のイベント利用可能なレンタルスペース。総合受付併設。

■OND HOTEL

日帰りや宿泊で温泉・サウナ・食事が楽しめるOND PARK併設のホテル。

■OND RESTAURANT

佐賀県立宇宙科学館「ゆめぎんが」の中にあるレストラン。「かま蔵うどん」監修のうどんが人気。

■ 『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』に対する私たちの思い

『ゾンビランドサガ』を生んだ株式会社Cygamesの渡邊耕一社長は、出身地である佐賀県を拠点とした様々な取り組みを推進されています。私たち朝日I&Rホールディングス株式会社も創業当初から佐賀県武雄市を拠点とした事業を展開しており、今回の「OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス」コラボ企画が、2025年10月24日（金）公開予定の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の盛り上がりに寄与するとともに、映画の聖地として佐賀県や武雄市の地域活性化へとつながることを願っております。そして、佐賀・武雄・OND PARKの魅力度アップと、『ゾンビランドサガ』のさらなる発展を、今後も共に育んでまいります。

■OND PARK施設概要

施設名称：OND PARK｜オンドパーク

所在地 ：佐賀県武雄市武雄町大字永島18202番地1

公式HP ：https://ondpark.jp/

開業日 ：2023年4月1日

運営者 ：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦

佐賀県武雄市武雄町大字永島18091

■権利表記

(c)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

■関連URL

https://zombielandsaga-movie.com/