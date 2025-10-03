新感覚な寝心地マットレスLimne（リムネ）からコイルマットレス誕生！二層ポケットコイルの「Limneリッチコイルモデル」と、5つ星ホテル級マットレスをもっと身近に「Limneエントリーモデル」発売

株式会社LIMNELimne（リムネ）マットレス 二層ポケットコイル「リッチコイルモデル」

株式会社LIMNE（リムネ）（本社：東京都渋谷区、代表：合谷賢幸）は、 100万円を超える高級マットレスに多く採用されている「二層ポケットコイル構造」を採用した新シリーズ「Limneリッチコイルモデル」と、新感覚な寝心地をもっと身近に感じていただける「Limneエントリーモデル」を発売いたします。

直販型D2Cモデルによりコストを抑えながら、まるで一流ホテルのような“100万円級の寝心地”を、より多くのお客様にお届けします。

先行予約販売は、公式サイトのみとなります。

■開発経緯

Limne（リムネ）では「最高の睡眠環境とは何か」をテーマに、医師や専門家の協力を得ながらマットレス開発を進めてきました。

これまで展開してきた独自素材「スフエアー」を使用したウレタンフォームモデルは、多くのお客様から「朝の目覚めが変わった」「体の軽さを実感できた」、そして「今まで体感したことのない寝心地」と高い評価をいただいています。

今回、ポケットコイルでも理想の寝心地を実現できる手応えを得たことから、新たにポケットコイルマットレスシリーズを開発。耐久性や支持力を求める声にも応えつつ、Limneらしい“圧倒的な寝心地”をお届けします。

■二種類のモデルの特徴

「Limne リッチコイルモデル」

100万円クラスの高級マットレスと同等の構造を、Limne独自の設計で再現する為、ツインリカバリー構造（二層ポケットコイル）を採用。

上層の柔らかなコイルが身体をやさしく受け止め、下層の強い反発力を持つコイルがしっかりと支えることで、包み込まれる安心感と寝返りのしやすさを両立しました。

発売日：2025年10月

販売場所：Limne公式オンラインストアで先行予約販売

価格：シングル79,900円（税込）～【予約販売割引：59,900円～（税込）】

サイズ展開：シングル／セミダブル／ダブル／クイーン／キング

120日間完全返金保証、10年品質交換保証

販売ページ：https://limne.jp/products/mattress-richLimne（リムネ） リッチコイルモデル

採用しているポケットコイルの数は、一般的な高級ホテルマットレスの約2倍。身体の微細な動きにまで反応し、常に自然な姿勢を保ちます。

一層構造では決して到達できない、深い休息感と目覚めの軽さを実感いただけます。

Limne（リムネ）リッチコイルモデル断面イメージ

120日間完全返金保証：ご自宅で約4ヶ月じっくりお試し可能。

10年品質交換保証：長期にわたって安心してご使用いただけます。

「Limne エントリーモデル」

「高級ホテルクラスの寝心地を、もっと身近に。」をコンセプトに開発されたモデル。

ポケットコイルでも抜群の寝心地を実現するミルキーコイル（一層ポケットコイル）を採用し、身体をしっかり支えながらもふんわりとした寝心地を実現しました。

シンプルながらも妥協のない設計により、従来のマットレスでは味わえない快適さを手の届きやすい価格で体感いただけます。

発売日：2025年10月

販売場所：Limne公式オンラインストアのみの販売

価格：シングル49,900円（税込）～【予約販売割引：39,900円～（税込）】

サイズ展開：シングル／セミダブル／ダブル

有償保証の120日間完全返金保証、10年品質交換保証

販売ページ：https://limne.jp/products/mattress-entryLimne（リムネ）エントリーモデルLimne（リムネ）エントリーモデル断面イメージ

120日間返金保証（有料オプション）：体感したい方に安心の仕組み。

10年品質保証：価格を抑えながらも、品質面での安心を担保。

■Limneのポケットコイルでも高い圧力分散性を実現

生卵をつぶしても割れない程、高い圧力分散性を実現。また、他社のマットレスと比較しても圧力が一点にかかりすぎていないという結果となりました。これにより、肩や腰へかかる負担を減らし、朝まで綺麗な寝姿勢をサポートします。

■これまでポケットコイルマットレスを販売しなかった理由

Limne（リムネ）マットレス

欧米では近年、ウレタンフォームマットレスが主流となりつつあり、その高い体圧分散性と快適性は研究でも睡眠環境に良いと報告されています。

Limneもまた、これまで「ポケットコイルでは私たちの理想とする寝心地は表現できない」と考えてきました。

一方で、日本では「コイル特有のしっかりとした支え」を好む声が根強くあります。

そこでLimneは独自のノウハウを注ぎ込み、数多くの試作と検証を重ねることで、ついに納得のいく品質を実現。

その答えとして誕生したのが、今回の「リッチコイルモデル」と「エントリーモデル」です。

■従来のマットレスブランドと比較

※表記している価格は、2025年10月現在のものです。

■低価格を実現できた理由

Limneでは、自社サイトを中心としたメーカー直販（D2Cモデル）の形態となっており、他社で発生する中間コストが少ない為、販売価格を他社よりも低く設定することが可能となっております。

製品の品質、機能性は、高級マットレスと同等でも、価格はお求めやすくなっております。

※リッチコイルモデル、エントリーモデルのショールームでの展示は、入荷後からとなります。

※先行予約販売は、公式サイトのみとなります。

会社概要

社 名：株式会社LIMNE

本社所在地：〒150-0013東京都渋谷区恵比寿4-20-7

恵比寿ガーデンプレイス・センタープラザ棟B1

代 表：合谷 賢幸

事 業 内 容： 寝具の通信販売

設 立： 2019年12月26日

H P：https://limne.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/limne_co_ltd/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@194xrwpn

