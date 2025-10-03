º£½µ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£ ¾ÏÂ¤»á !! ¡È»þ¤ò¸ì¤ë¡É ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØBEST ISHIDA presents TickTockTalk¢ö¡Ù
»þ·×ÀìÌç»ï¡Ø¥¯¥í¥Î¥¹ÆüËÜÈÇ¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ¹ÅÄ²í¾ »á¤¬»þ·×¤ò°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬°¦¤¹¤ë»þ·×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉ³²ò¤¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö»þ¡×¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡£
2025Ç¯10·î5Æü¤È10·î12Æü¤È10·î19Æü¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£ ¾ÏÂ¤»á¤Ç¤¹¡£°¦ÍÑ»þ·×¤È»þ·×¤Ë´Ø¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨10·î19Æü(Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ï19:00~19:30¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥³¥ê¥³¡×¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¡£1971Ç¯7·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»Ô½Ð¿È¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£1992Ç¯¤ËÅÄÃæÄ¾¼ù»á¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡Ø¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!!¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢Å·Á³¥Ü¥±¤äÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿·ÝÉ÷¤¬¿Íµ¤¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå¤ä¥´¥ë¥Õ¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ BEST ISHIDA presents ¡ØTickTockTalk¢ö¡Ù¤È¤Ï
¥¯¥í¥Î¥¹ÆüËÜÈÇ ¹ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤È¤ÎÇ®¤¤»þ·×ÃÌµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ·×¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Î»þ·×°¦¤ä»þ·×¥Ò¥¹¥È¥êー¤Ê¤ÉÂ¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤»þ·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢»þ·×¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤äÅÁÅý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ë¤âÉ¬Ä°¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ï¸åÆü¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é◀️(https://ishida-watch.com/i/campaign/20231007_radio/)
WebChronos¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é◀️(https://www.webchronos.net/life/radio/)
º£·î10·î¤«¤éËè½µÆüÍË20:00~20:30¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3½µÏ¢Â³Æ±¤¸¥²¥¹¥È¤ÇÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¤Þ¤¿¡¢10·î19Æü(Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ï19:00~19:30¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BEST ISHIDA¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÀµµ¬»þ·×ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£»þ·×¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¹½À®¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜµÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÍèÅ¹¤Ê¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æâ¤Ç»þ·×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜµÒ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖISHIDA¿·½É¡×¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤ÎÌÌÀÑ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤ò¸Ø¤ë¡ÖISHIDAÉ½»²Æ»¡×¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡×¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦»¥ËÚ¿ï°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÖISHIDA N43¡ë¡× ÆüËÜ½é¤Î¡ÖTimeVallee Azabudai Hills¡×¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°À¤³¦Âè1¹æÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¶äºÂ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://ishida-watch.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
