京都ハンナリーズとゴールドパートナー契約締結のお知らせ

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)は、京都市に本拠地を構えるB1西地区所属・京都ハンナリーズと、2025-26シーズンのゴールドパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

京都ハンナリーズは、Bリーグの最上位カテゴリー「Bプレミア」への参入を果たすなど、めまぐるしい成長を遂げています。また、「共に、登る。」というスローガンのもと、年間300回を超える地域貢献活動を継続し、「クラブがあることで地域が元気になる」仕組みづくりを推進しています。

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」を掲げ、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITといった業界に特化し、企業の事業拡大や後継者問題の解決を支援しております。京都ハンナリーズの、常識にとらわれず地域を巻き込みながら成長を続ける挑戦的な姿勢と、地域に根差すという確固たる信念は、多くの企業の成長を支援する当社の理念と深く共鳴し、この度スポンサー契約の締結に至りました。

M&Aベストパートパートナーズは、本パートナーシップを通じて、京都ハンナリーズの挑戦をサポートするとともに、スポーツの力で地域経済の活性化に貢献してまいります。

■株式会社M&Aベストパートナーズ 取締役 高木 翔太 コメント

「この度、京都ハンナリーズ様とパートナー契約を締結できましたことを心より光栄に思います。松島社長のリーダーシップのもと、「共に、登る。」のスローガンを体現しながら驚異的な成長を遂げている姿に深く感銘を受けました。我々はM&Aを通じて企業の成長を支援する存在として、「ともに歩む」ことを大切にしています。京都ハンナリーズ様がファンや地域の方々と共に未来を切り拓くその情熱は、我々が支援する多くの経営者様への想いと重なります。このパートナーシップが、クラブのさらなる飛躍、そして京都の活性化の一助となるよう、全力で応援いたします。」

会社情報

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

X：https://x.com/mabp_official

Instagram：https://www.instagram.com/mabp.official

YouTube：https://www.youtube.com/@2022mabp