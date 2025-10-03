chelmicoのRachelによる「ohayoumadayarou」新曲『Crawl』を本日解禁。11月EP、12月LPリリースも決定。

The Orchard Japan

ラップユニット・chelmicoのRachelによるソロプロジェクト「ohayoumadayarou」が、本日10月3日（金）、第2弾シングル『Crawl』をリリースした。サウンドプロデューサー・ESME MORIと共に進められる本プロジェクトは、記念すべき第1弾シングル『mo osoi』に続き、Rachelの新たな表現を鮮やかに映し出している。



『Crawl』は、透明感あふれるサウンドとRachelの歌声が重なり合い、大きな水の中を漂うように、時間や場所を超えて“会いたい人に会いに行く”というメッセージを込めた楽曲。chelmicoとしての“ラッパー・Rachel”が持つ力強さとは対照的に、ohayoumadayarouでは柔らかく溶け込むような歌声で聴く者を包み込み、シンプルな構成の中にESME MORIが散りばめた繊細な音が奥行きを与える作品となっている。

さらに、11月7日（金）には先行配信シングル『惑星』、11月21日（金）にはEP『そこにないもの』をリリース予定。EPには全5曲を収録し、Rachelがソロアーティストとして描く世界観を集約した意欲作だ。加えて、12月20日（土）にはLP版の『そこにないもの』のリリースも決定。LPにはEP収録曲に加え、ボーナストラックとして第1弾シングル『mo osoi』を収録。アナログならではの深みある音像で、ohayoumadayarouの始動からの歩みを総括する作品に仕上がっている。

＜アーティストコメント＞

-Rachel

森くんとスタジオに入って、森くんがこの曲のリフを作った時に「お水」のイメージが湧いてきたので、そのまま一気に書いた曲です。大きいお水の中で時間や場所を超えて、会いたい人に会いに行く歌です。自分が好きな「童謡っぽさ」が良い感じに出せたと思います。

-ESME MORI

海の底で、何だかよく見えないけどキラキラしたものを音にしたくて、それをどんどんトラックに散りばめていきました。凄い細かい音が鳴っているように聴こえるかもしれませんが、実はトラックの数は少なくてシンプルです。是非この曲の中を自由に泳いでみてください、心地よいはずです！



＜シングルリリース情報＞

-ohayoumadayarou 2nd single 『Crawl』

本日より各種配信サービスにて配信予定。

https://orcd.co/crawl_ohayo

＜EPリリース情報＞

-2025年11月7日（金）先行配信シングル 『惑星』

-2025年11月21日（金）EP『そこにないもの』

Tracklist : M1. Crawl / M2. 玉ねぎ / M3. 西澄寺 / M4. 紙飛行機 / M5. 惑星