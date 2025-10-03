預けて、観戦して、応援しよう

永和信用金庫

永和信用金庫（理事長 加藤 聡 本店：大阪市浪速区）は、地域スポーツの振興とラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」のファン拡大を目的に、「花園近鉄ライナーズ応援定期預金」を２０２５年１０月１日（水）より取扱いを開始しました。

お預け入れのお客さまには観戦チケット引換券を進呈し、ラグビーファン創出を後押しします。

ラグビーをもっと身近に

永和信用金庫は、花園近鉄ライナーズのプラチナパートナーとして、地域とともにラグビーをもっと身近に感じるまちづくりとチームの支援を行っております。

今回の「応援定期預金」は、単なる預金商品ではなく、東大阪市花園ラグビー場への来場者増加とファン創出を後押しする“参加型応援プロジェクト”として企画しました。

【特典】試合を観戦できる、観戦チケット引換券をプレゼント！

ご契約いただいたお客さまには、

お預入れ金額50万円ごとに、花園近鉄ライナーズ戦の観戦チケット引換券（自由席券）を1枚進呈いたします。

ご家族やご友人を誘って、スタジアムでの熱い声援を届けましょう。

商品概要

商品名：花園近鉄ライナーズ応援定期預金

募集期間：2025年10月1日（水）～2026年8月31日（月）

対象：個人・法人のお客さま

お預入期間：1年（自動継続）

お預入金額：10万円以上1,000万円未満

適用金利：年0.325％（税引後 年0.258％）

お預入方法：Uねっとアプリ支店（アプリバンキング）または店頭窓口

初回特典：50万円ごとに「観戦チケット引換券（自由席）」1枚を進呈

地域金融の力で、地域とスポーツをつなぐ

私たち永和信用金庫は、地域とともに歩む協同組織金融機関として、

「預けることが、応援につながる」仕組みづくりを大切にしています。

この定期預金は、ラグビーやスポーツがお好きな方はもちろん、

地域の発展に貢献したい、そんな想いを持つすべての方にご参加いただける商品です。

お申し込み・お問い合わせ

店頭：永和信用金庫 各支店

アプリ：Ｕねっとアプリ支店

当金庫ホームページ：https://www.eiwa-shinkin.co.jp/

ご留意事項

・本商品は予告なく、取扱いを変更または中止することがあります。

・商品の詳細は、店頭または当金庫ホームページにてご確認ください。

永和信用金庫

信用金庫は、地域に生まれ、地域と共に歩む金融機関です。

永和信用金庫は１９３１年の創業以来、【「和」を以って「永」久に市民の皆さまとともに栄える】という想いのもと地域の発展に貢献できるよう活動いたしております。