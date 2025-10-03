コキアまもなく「色づき始め」です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団みはらしの丘 撮影／2025年10月3日

国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」のコキアが、10月3日現在「緑葉の見頃」を迎えています。

株の大きさは一株あたり50～70センチメートルほどに育ち、ふんわりと丸みを帯びた姿が丘一面に広がっています。

今年の紅葉予想は平年並みで、10月11日に「紅葉はじめ」を迎え、18日に「紅葉見頃」になると予想しています。例年紅葉のピークは、1週間～10日程となります。

※平年は、過去5ヵ年の平均値をもとに算出しています。

※紅葉予想は、今後の天候により変化いたします。あらかじめ、ご了承ください。

コキアの色の移ろいイメージ

コキアの紅葉予想2025（10/3現在）最新のコキアの紅葉予想はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/autumn-kochia/forecast-kochia.html緑葉見頃

green kochia

緑と赤のグラデーション

green-red gradation

紅葉

scarlet red

赤と茶色のグラデーション

red-brown gradation

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339



【公式ホームページ】

https://hitachikaihin.jp/



【公式SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/hitachikaihin

X：https://twitter.com/HitachiKaihin

Instagram：https://www.instagram.com/hitachikaihin/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCz2UYvtN3d3nxX3gKccOaZA