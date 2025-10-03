【イベント情報】BtoBマーケAI活用の最前線は？AI活用の現在地点 ― 好評につき期間限定でアーカイブ配信を開始

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、「BtoBマーケAI活用の最前線は？AI活用の現在地点」と題したオンラインカンファレンスに参加いたしました。

本カンファレンスでは、イルシルによるスライド自動生成の実践事例、AIを活用したDX推進や営業・マーケティングの革新、SEO最新トレンドまで、幅広いテーマで業界の先駆者が登壇。生成AIがもたらす業務効率化と新しいビジネスの可能性について、多角的に学べる内容となっています。

この度、ご好評をいただいた内容をより多くの方にご覧いただけるよう、アーカイブ配信を実施する運びとなりました。

■ 開催概要

- イベント名：BtoBマーケAI活用の最前線は？AI活用の現在地点- 配信期間：2025年10月6日13:00～2025年10月10日18:00- 開催形式：録画配信（YouTube限定リンク配信）- 参加費用：無料- 詳細/視聴登録：https://mujin.ltd/251006seminer

■ プログラム

- 第1部 DXHR株式会社 「n8n・Difyを活用したAIエージェント開発の壁と未来」- 第2部 株式会社イルシル 「このレベルのスライドがAIで？！スライド生成AIの最新状況と実戦的な使い方のコツ」- 第3部 Cosinus株式会社 「AIが変える営業のかたちとは？～商談データの記録も分析も全部AIが対応！？～」- 第4部 株式会社Sales Marker 「【2025年のマーケティングトレンド】AI×カテゴリー戦略で実現する真のマーケティングDXとは？」- 第5部 株式会社Rokets 「営業力を革新するLEADPAD 理想のターゲット発見とスコアリングの新基準」- 第6部 株式会社グランネット 「2025年SEOの最新トレンド！リード獲得数130％を達成した事例から学ぶ実践ノウハウ」

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。

スライドのデザインは3,000種類以上あり、入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

また、上場企業の1,300社以上にご利用いただいており、ユーザー数は20万人を突破しました。

URL : https://irusiru.jp

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼お客様お問い合わせ先

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact