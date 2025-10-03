『Popteen』と『egg』史上初コラボ雑誌の表紙＆誌面をかけて現役モデルが真剣勝負『Popteen vs egg MODELS CRUSH』10月28日（火）夜8時「ABEMA」にて無料放送開始

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ティーンファッション雑誌『Popteen』と『egg』による、コラボ雑誌の表紙＆誌面をかけたモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH（モデルズクラッシュ）』を2025年10月28日（火）夜8時より放送いたします。

本番組は、長年ティーンカルチャーを発信してきた『Popteen』と『egg』がコラボレーションし、一度限りのコラボ雑誌を刊行することを記念し、コラボ雑誌の表紙と誌面をめぐるモデルたちの誌面争奪バトルを展開します。バトルには、現役の『Popteen』『egg』モデル20名に加え、ティーン世代のネクストスターモデルを発掘するべく行われた二誌合同の専属モデルオーディション『Popteen & egg 二誌合同専属モデルオーディション』を勝ち抜いたネクストスターたちが参戦します。かつて平成のギャル文化を牽引し、10代のバイブルとして一世を風靡した『Popteen』と『egg』。SNS時代の到来とともに休刊の道も歩んだライバル誌同士が、ティーンの憧れを取り戻すべく、史上初のタッグを組みます。

番組の初回MCを務めるのは、元Popteenトップモデルであり、今やタレントとしても大活躍中の藤田ニコルと、eggの象徴として若者から圧倒的支持を集めるZ世代のカリスマ・ゆうちゃみ。ともに審査員も務め、現役モデルやオーディション合格者に対して、時に優しく、時に厳しく、本気のアドバイスで彼女たちの成長を支えます。モデルたちのバトルについて、藤田は「eggとPopteenが対照的なので雑誌カラーの違いが明確にわかります！」「10年前はバトル企画がなかったので、バトル企画をやって成果を出してみたかった」と、ゆうちゃみは「今まで交わらなかったeggとPopteenの夢のギャル対決が実現するのがまずびっくり」「同じギャルでもeggとPopteenの毛色の違いがめちゃくちゃ出ているので、そこら辺の違いも楽しんでいただけたら」と、それぞれ見どころを語っています。

さらに、レジェンドOGモデルたちも審査員として参加し、モデルたちの戦いを見守ります。コラボ雑誌の表紙＆誌面ページをめぐる本気の勝負、モデル同士のぶつかり合いや涙のドラマなど、雑誌業界の未来と“令和のカリスマモデル”の座をかけた熾烈なバトルにご注目ください。（以下、コメント全文掲載）

また、番組の熱量をさらに加速させる主題歌には、デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録しグローバルな人気を誇る5人組K-POPガールグループ・ILLIT(アイリット)のJapan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」の起用が決定。「少女たちのきらめきと儚さ」「青春の一瞬」をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなリリック、軽快なビートとキャッチーなメロディーが魅力の本楽曲が、番組の世界観を彩ります。今回の主題歌決定にあたり、ILLITからは「ILLITの楽曲が主題歌を務めることになり、とても光栄です。「時よ止まれ」は、青春を感じていただける楽曲で、多くの方に共感していただける曲なので、番組と合わせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！」と、コメントも到着しています。（以下、コメント全文掲載）

次世代の“10代のカリスマ”を目指す壮絶モデルサバイバル『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、10月28日（火）夜8時より、放送開始です。ぜひ、ご覧ください。

■藤田ニコル コメント全文

―モデルのバトルの見どころを教えてください。

eggとPopteenが対照的なので雑誌カラーの違いが明確にわかります！

―モデルになってよかったこと/モデルという仕事の魅力・やりがいはありますか？

最先端のファッション・メイクが先取りできるのが特権。

シンプルに楽しい。

最初は指差しや小さい企画の下積みから始めて、読者や編集部に評価されることでページ数やカットの大きさなど、求められている度合いが変わっていくのがやりがいです。

―本気でバトルに挑んだ経験や思い出はありますか？

10年前はバトル企画がなかったので、やりたかったけどやったことはないです。

バトル企画をやって成果を出してみたかったです。

■ゆうちゃみ コメント全文

―モデルのバトルの見どころを教えてください。

今まで交わらなかったeggとPopteenの夢のギャル対決が実現するのがまずびっくりです！ 同じギャルでもeggとPopteenの毛色の違いがめちゃくちゃ出ているので、そこら辺の違いも楽しんでいただけたらと思います！！

―モデルになってよかったこと/モデルという仕事の魅力・やりがいはありますか？

モデルになって良かったことは、夢が叶ったことです！ ファッション誌の誌面に載ることや、ファッションショーのランウェイを歩くのが小さい頃からの夢で、その夢が叶ったのは本当に嬉しいです。 モデルという仕事の魅力は、何よりも雑誌が出来上がって本屋さんに並んだ時の感動を感じられることです！

―本気でバトルに挑んだ経験や思い出はありますか？

eggで私が卒業する時の誌面で表紙を飾れたことです！ eggの表紙は各モデルの予約数で表紙を飾れるか競うのですが、私のeggモデル最後の誌面で表紙を飾れたのは今でもめちゃくちゃ良い思い出です！！

■ILLIT コメント全文

今回、ILLITの楽曲が主題歌を務めることになり、とても光栄です。

「時よ止まれ」は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間、青春を感じていただける楽曲になっています。私たちもサバイバル番組を通じてデビューしたのですが、その過程もすべて青春だったなと感じますし、もちろん今も青春真っ只中。10代にとっては「今・この瞬間」を閉じ込めたような曲のきらめきへの共感を、すべての大人にとっては「宝物のようなあの頃の夏」を思い出させる、多くの方に共感していただける曲なので、番組と合わせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！

■ILLITについて

2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2024年末には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場、「第66回 日本レコード大賞」を始め新人賞7冠を達成。今年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、SEKAI NO OWARI Nakajinが楽曲提供したことも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。続いて6月にリリースした3rd Mini Album ‘bomb’でも、初動販売量で自身最高記録を樹立。8月から神奈川・大阪の2都市で開催された初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』では一般指定席が全4公演で完売し大盛況。9月1日にJapan 1st Single ‘時よ止まれ’で待望の日本デビューを果たし、注目を集めている。

■ABEMA新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』番組概要

初回放送日時：2025年10月28日（火）夜8時～ （全8話）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2044

予告動画：https://abema.tv/video/episode/90-2044_s1_p501

出演：

【初回MC】藤田ニコル、ゆうちゃみ

ほか

