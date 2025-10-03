2025秋新作　390円/枚　ニット長袖　ストレッチインナー　100%検品　中国義烏縫製加工工場　　新規取引募集を開始いたしました

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに長袖の卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

ドアtoドア配達 在庫あり 激安工場から直販 名入れ印刷可、ネームタグ縫い付け可

2025年秋長袖新作 在庫あり 中国義烏縫製加工工場 10月6日から新規取引募集を開始いたします

ニット レディース 半袖 長袖 クルーネック トップス ゆったり長袖ニット サマーニット クルーネックニット 体型カバーきれいめ カジュアル 大人 シンプル オフィス オフィスカジュアル 春夏 秋冬ベーシックなデザインでどんなコーデにも合わせやすくカジュアルにもきれいめにもさらっとした滑らかな肌触りが魅力のサマーニット長袖タイプは柔らかい素材で袖リブが付いているので腕まくりもしやすいデザインオフィスカジュアルからデイリー使いまで幅広く大活躍ニットトップス プルオーバー ニット セーター トップス レディース 長袖 ゆるニット 秋 クルーネック長袖ニット 長袖ニットセーター 大きいサイズ S M L XL 2XL インナー 20代 30代 40代 秋 冬日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

