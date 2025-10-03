生成AIチャットボットをより安心・安全に、チャットプラス株式会社がOpenAIとのエンタープライズ契約を締結

チャットプラス株式会社

チャットプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大江 繭子）が提供する「ChatPlus（チャットプラス）」は、日本のチャット、チャットボット、AI分野におけるパイオニアとして、日々新しい機能の追加・改善を続けています。現在では、社外のお客様対応から社内利用まで幅広いシーンで活用され、多くの成果を上げています。

このたび、チャットプラス株式会社は、OpenAI社とエンタープライズ契約を締結したことをお知らせいたします。

当社はこれまで「ChatPlus（チャットプラス）」を通じて、生成AIを活用した問い合わせ対応の自動化を推進してまいりました。今回の契約により、サービスの安定性とセキュリティが一層強化され、より安心してご利用いただける環境を実現しました。

サービスの安定性

「ChatPlus（チャットプラス）」は、電話やメールと同様に企業に欠かせないコミュニケーションチャネルの一つです。今回の契約を通じ、生成AIの可用性が向上し、より安定した利用が可能となりました。

セキュリティ環境

従来より各データが学習に利用されることはありませんでした。今回の契約により、OpenAIとゼロデータ保持を前提とした合意を結んだことで、機密性の高い情報を含む業務においても、従来以上に安心して生成AIをご活用いただけるようになりました。

「ChatPlus（チャットプラス）」とは

「ChatPlus（チャットプラス）」は、Webサイトやイントラネット、TeamsやLINEなどにチャット窓口を設置できる、生成AI対応のチャットボット・チャットサポートツールです。自動応答、有人対応のハイブリッド運用、ユーザー情報と連携したパーソナライズ回答、外部サービスとの統合など、幅広いニーズに対応。顧客対応から従業員サポートまで、次世代の体験を提供します。

チャットプラス株式会社について

本社所在地：東京都千代田区丸の内２丁目７－２ JPタワー14階

代表者：大江 繭子

事業内容：チャットサポートツール「ChatPlus」の開発および提供

企業サイト：https://chatplus.jp