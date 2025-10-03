【AIを導入してみたい人へ！！！】未来の技術で創る名古屋を元気にするセミナーを開催いたします！

公益財団法人名古屋産業振興公社

今回のテーマは「持続可能な社会の実現に向けた生産システム及び自動化・省力化システム」とし、大学や企業による実践的な取り組みについて講演を行います。

＜日時＞

令和7年10月16日（木）14：00-17：00（※13：30開場）

＜開催場所＞

名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）

＜内容＞

開会挨拶

講演１「未来を拓く加工技術：品質／能率向上事例紹介と課題解決のためのヒント」

名古屋大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授 早坂 健宏 氏

講演2「先端技術が変える現場の未来」

Industry Alpha株式会社 代表取締役 渡辺 琢実 氏

名刺交換会

閉会

＜参加費＞

無料

＜定員＞

20名(先着順)

＜申込方法＞

Googleフォームより

https://x.gd/9lfJu

<お問合せ＞

公益財団法人名古屋産業振興公社 研究開発支援課（担当：土井・山本）

TEL: 052-736-5680

E-mail: kakugi@nipc.or.jp

