【AIを導入してみたい人へ！！！】未来の技術で創る名古屋を元気にするセミナーを開催いたします！

公益財団法人名古屋産業振興公社

今回のテーマは「持続可能な社会の実現に向けた生産システム及び自動化・省力化システム」とし、大学や企業による実践的な取り組みについて講演を行います。



＜日時＞


令和7年10月16日（木）14：00-17：00（※13：30開場）


＜開催場所＞


名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）


＜内容＞


開会挨拶


講演１「未来を拓く加工技術：品質／能率向上事例紹介と課題解決のためのヒント」


名古屋大学大学院　工学研究科　航空宇宙工学専攻　准教授　早坂　健宏　氏


講演2「先端技術が変える現場の未来」


Industry Alpha株式会社　代表取締役　渡辺　琢実　氏


名刺交換会　　


閉会


＜参加費＞


無料


＜定員＞


20名(先着順)


＜申込方法＞


Googleフォームより　


https://x.gd/9lfJu　


<お問合せ＞


公益財団法人名古屋産業振興公社 研究開発支援課（担当：土井・山本）


TEL: 052-736-5680


E-mail: kakugi@nipc.or.jp




https://prtimes.jp/a/?f=d150171-80-4cda804b3dacf833ca5ab9a97dc9d751.pdf