【AIを導入してみたい人へ！！！】未来の技術で創る名古屋を元気にするセミナーを開催いたします！
公益財団法人名古屋産業振興公社
https://prtimes.jp/a/?f=d150171-80-4cda804b3dacf833ca5ab9a97dc9d751.pdf
今回のテーマは「持続可能な社会の実現に向けた生産システム及び自動化・省力化システム」とし、大学や企業による実践的な取り組みについて講演を行います。
＜日時＞
令和7年10月16日（木）14：00-17：00（※13：30開場）
＜開催場所＞
名古屋駅前イノベーションハブ（ウインクあいち15階）
＜内容＞
開会挨拶
講演１「未来を拓く加工技術：品質／能率向上事例紹介と課題解決のためのヒント」
名古屋大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授 早坂 健宏 氏
講演2「先端技術が変える現場の未来」
Industry Alpha株式会社 代表取締役 渡辺 琢実 氏
名刺交換会
閉会
＜参加費＞
無料
＜定員＞
20名(先着順)
＜申込方法＞
Googleフォームより
https://x.gd/9lfJu
<お問合せ＞
公益財団法人名古屋産業振興公社 研究開発支援課（担当：土井・山本）
TEL: 052-736-5680
E-mail: kakugi@nipc.or.jp
