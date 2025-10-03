【株式会社ジェイウェイブ】TOKYO PRO MarketおよびFukuoka PRO Marketへ同日に重複上場承認

株式会社ジェイウェイブ

株式会社ジェイウェイブ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山下 智裕、以下、「当社」）は、本日2025年10月３日、株式会社東京証券取引所が運営する「TOKYO PRO Market」、および証券会員制法人福岡証券取引所が運営する「Fukuoka PRO Market」に上場を承認されました。同日上場承認に関しては全国的にも稀なケースです。

なお、当社株式の上場は、2025年10月23日（木曜日）を予定しております。

当社は、「人を大切にし、人の為に仕事をし、事業拡大と雇用拡大を以て社会に貢献する」という経営理念のもと、人材サービス事業として、人材派遣、製造請負及び職業紹介を展開しております。「正社員採用は派遣から」を経営目標に掲げ、ニーズに応じた質の高い人材の正社員転換を推進してまいりました。

今回の上場承認は、さらなる事業拡大および経営基盤の強化を図り、地域のお客様により一層のサービスを提供するための重要なステップと考えており、更なる飛躍を遂げて社会に貢献してまいります。

なお、詳細につきましては、株式会社東京証券取引所のWEBサイト（https://www.jpx.co.jp）、証券会員制法人福岡証券取引所のWEBサイト（https://www.fse.or.jp/）、又は当社WEBサイト（https://www.jwave.co.jp）をご覧ください。

株式会社ジェイウェイブ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154762/table/7_1_9ccee406b0c0dff83de2f9ea23010e9f.jpg?v=202510040456 ]