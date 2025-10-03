【進捗報告】TAX GROUP、freee会計とのAPI連携を正式ローンチ

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、2025年10月1日に同社が展開するTAX GROUPにて提供しているAI-OCRサービス「TaxSys(タクシス)」とfreee会計とのAPI連携を正式にローンチしたことをお知らせいたします。本連携により、証憑のデータ化から会計ソフトへの自動取り込みまでをシームレスに実現し、会計事務所の業務効率を大幅に向上させます。

■ TAX GROUP発表から約1ヶ月での進捗

1.8都道府県でTAX GROUP加盟店を獲得

サービス正式ローンチ後、わずか1ヶ月で北海道、茨城県、東京都、静岡県、大阪府、香川県、福岡県、佐賀県の全国7都道府県において、TAX GROUPの新規加盟店獲得を達成。首都圏のみならず、地方都市の会計事務所からも続々とご加盟いただいております。

2. freee会計へAPI連携を実現

2025年9月にTAX GROUPを発表して以降、SoLaboでは現場の声を反映しながら開発を加速。わずか1ヶ月でfreee会計とのAPI連携を正式リリースし、証憑データの自動連携を実現しました。

現在、証憑のデータ化においては銀行通帳、領収書、クレジットカード等の項目読取精度が※99%以上を達成しており、高精度かつ高速なAI-OCR処理により、会計事務所の入力業務を大幅に削減可能です。データ化された証憑情報はfreee会計へ自動的に連携され、手作業によるデータ入力の手間を最小限に抑えます。※具体的な精度の対象（ 1. 文字単位の精度 2. 項目/フィールド単位の精度 )

3. 招待機能の拡充

一般権限ユーザーも他のユーザーを招待可能になりました(管理者招待は管理者のみ)。

事務所内でのスムーズな利用開始をサポートします。

4. UI/UXの改善

ボタンデザイン、アクティブタブ表示など、細部にわたるデザイン修正を実施。

より直感的で使いやすいインターフェースを実現しました。

5.専用問い合わせページの開設

利用者からのフィードバックを積極的に受け付けるため、専用の問い合わせページを開設しました。

（ 機能改善要望フォーム・ご要望フォーム・ 不具合報告フォーム ）

■ freee連携機能の強化

1. 柔軟な口座連携設定

freee認証時の自動口座作成を廃止し、ユーザーが任意のタイミングで連携設定可能に 顧問先詳細の「基本情報」に口座未連携バッジを表示し、設定漏れを防止 。

2. freee口座連携画面の実装

専用の連携画面を新設し、直感的な操作で口座連携が可能になりました。

3. 連携口座の選択機能

freee側の口座に対して以下の選択が可能に

・新規口座を作成して連携

・既存口座に紐づけて連携

■ 今後の展開

ソラボは今後も、現場の声を最優先にした機能改善を継続的に実施してまいります。freeeとの連携強化をはじめ、会計事務所のDXを推進するための新機能開発を加速させ、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に月平均1,500件以上のお問い合わせに対応し、これまでに累計10,000件以上の支援を行う（2025年5月末時点）。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化しつつ、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名：株式会社SoLabo

代表者：代表取締役 田原 広一

設立：2015年12月11日

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork 内）

事業内容：

資金調達サポート

補助金申請サポート

法人・士業提携

web制作・運営・管理

webマーケティング

シェアオフィス

AI・クラウド会計活用支援

AI-OCR

記帳・経理

TAX GROUPの運営

公式サイト：https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp