【2025年10月7日（火）】ガラパゴス主催オンラインカンファレンス開催：あなたの会社の広告費、本当に『売上』に繋がっていますか？「分断」から「連携」へ。

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中平健太）は、2025年10月7日（火）にオンラインカンファレンス【あなたの会社の広告費、本当に『売上』に繋がっていますか？～「分断」から「連携」へ。ROIを最大化する次世代マーケティングプロセス～】(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seuion7onSnV?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes)を主催することをお知らせいたします。

「広告のCPAは改善したはずなのに、なぜか事業の利益が伸びない…」

「MAツールを導入し、リードは増えたが、商談化率が上がらない…」

もし、このような課題に心当たりがあれば、その原因はマーケティング活動が部門やツールごとに「分断」され、本当の費用対効果が見えなくなっていることにあります。 集客は広告チーム、育成はMAチーム、成果は営業チーム…それぞれが別のKPIを追いかける中で、会社全体のROIが置き去りにされていないでしょうか。

本セミナーでは、その「分断」から「連携」へのシフトをテーマに、各領域を代表するプロフェッショナル8社が集結。

広告からMA、SFA/CRMまでをデータで繋ぎ、事業貢献度という唯一の指標で成果を最大化する「次世代のマーケティングプロセス」を紐解きます。

CPAという“点の指標”から脱却し、事業成長に繋がる“線の戦略”を描くためのヒントがここにあります。貴社のマーケティングを次のステージへ進めるための3時間です。

当日ご都合が悪い方もご安心ください。お申込みいただいた方限定で、セミナー開催終了後にアーカイブ動画をご提供します。

▼こんな課題をお持ちの方にオススメ

・広告のCPAを改善しても、事業全体の利益が伸び悩んでいる方

・MAツールでリード数は増えたものの、商談化率に課題を感じている方

・部門間の連携がうまくいかず、マーケティング活動全体のROIが見えにくい方

・CPAなどの部分的な指標だけでなく、事業成長に繋がる一貫した戦略を描きたい方

▼このセミナーで得られる成果

・「分断」されたマーケティングをデータで繋ぎ、「連携」させる具体的な手法

・ROIを最大化する「次世代マーケティングプロセス」の全体像

・各領域を代表するプロフェッショナル8社による、業界最前線の知見

・事業貢献度を軸にした、明日から使える戦略立案のヒント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/137_1_a19520cff8d5682cce8b423213990a3f.jpg?v=202510040425 ]

【タイムテーブル／登壇予定（敬称略）】

12:00～12:05 オープニング

12:05～12:25

稲富 卓哉（株式会社ガラパゴス AIR Design for Marketing事業部 マーケティングチーム マネージャー）

「なぜ、あなたの広告は「CPAが良いのに儲からない」のか？～”売上”から逆算する、新時代のクリエイティブ集客術～」

12:25～12:45

山田 耕平（MIL株式会社 執行役員 兼 マーケティングマネージャー）

「"なぜ、流入はあるのにCVが生まれないのか？LP成果を阻む“3つのない“を変える顧客体験設計"」

12:45～13:05

内田 健人（株式会社Exkey 取締役副社長）

「【Web広告】CPA運用はもう古い？最新トレンド運用法を徹底解説！Web広告×売上連携によるROI最大化 」

13:05～13:25

藤田 紀崇（株式会社クウゼン VP of Marketing）

「《LINE × データ活用で実現》見込み顧客を『ファン』にするナーチャリング施策」

13:25～13:45

中村 史織（シナジーマーケティング株式会社 クラウド事業部マーケティンググループ マネージャー）

「とりあえず配信から脱却！「読まれない」から抜け出し、“効率”と“顧客理解”を両立するナーチャリング実践術」

13:45～14:05

簗島 亮次（株式会社インティメート・マージャー 代表取締役社長）

「マーケと営業がついに繋がる！ データで成果を仕組み化し、広告費を売上に変える戦略」

14:05～14:25

長 祐（M-Force株式会社 代表取締役CEO）

「"全ての施策ROIを底上げする秘訣とは？~ 顧客起点の施策作りの実践方法"」

14:25～14:45

小川 卓（株式会社UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer)）

「Webサイト改善が広告効果を最大化する。工数激減のAI解析術」

14:45～14:50 エンディング

【AIR Designサービス概要】

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームが企業に伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて勝率の高いクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

